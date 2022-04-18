俄罗斯在非洲展开宣传攻势

（德国之声中文网）伯利恒·恩达莱（Bethlehem Endale）是一名牙医。在俄罗斯入侵乌克兰后，她和两个姐妹从哈尔科夫逃到了斯图加特，她的父母则离开乌克兰回到了祖国埃塞俄比亚。在那里，她的父母接触到来自克里姆林宫宣传的不实信息，恩达莱（又名贝蒂）在接受德国之声的采访时说：“俄罗斯的宣传在非洲非常普遍，他们散布了很多虚假信息。”

“宣传与洗脑”

“许多埃塞俄比亚人收看今日俄罗斯（RT）、俄罗斯电视台，听取他们的宣传，”贝蒂说。她与父母的谈话常常以争吵告终。像许多非洲人一样，他们在前苏联时期通过学生交流项目来到乌克兰。 “他们是受过教育的，”贝蒂补充道。

但在埃塞俄比亚的俄罗斯文化中心，贝蒂父母获取到的却是关于战争的虚假信息。“他们不能理解乌克兰也有存在的权利——和许多俄罗斯人一样，他们也被洗脑了。”

按这个发展趋势，俄罗斯的宣传攻势拿下南非经济大都市约翰内斯堡也只是一个早晚问题: 俄罗斯国家广播公司 RT计划在南非设立非洲大陆第一个英语总部。RT前身为“今日俄罗斯”，由于俄罗斯对乌侵略战争而在西方被禁播。肯尼亚首都内罗毕之前也被列入考虑对象。

宣传攻势是更大战略的一部分

根据荷兰克林根德尔研究所（Clingendael-Institut）圭多·兰弗兰奇（Guido Lanfranchi）的说法，俄罗斯的媒体宣传活动是普京欲在非洲大陆获取更多权力的战略的一部分:“俄罗斯国家媒体，如RT和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）在非洲所起的作用最近成为了关注焦点，尤其是在俄乌战争爆发后。这场媒体魅力攻势与俄罗斯想再次加强其在非洲大陆存在感的努力有关，”兰弗兰奇告诉德国之声。

目前尚不清楚这些宣传信息在能多大程度上引起民众的共鸣：“坊间证据表明，越来越多的非洲人开始接触这些媒体，这对他们对俄罗斯的看法产生了积极影响，”兰弗兰奇说。

各国反响不同

克里姆林宫的虚假信息宣传活动在非洲大陆进行得如何？媒体对此又有何反应？克里斯托夫·普拉特（Christoph Plate）告诉德国之声：“一些人表现得漠不关心，另一些人则非常明确地批评俄罗斯对乌侵略战争。”普拉特在约翰内斯堡负责阿登纳撒哈拉以南非洲基金会（Konrad-Adenauer-Stiftung für Subsahara-Afrika）的媒体项目。

普拉特总结道，没有发生大规模的运动，各国由此引发的讨论也各不相同。实际上普通百姓对发生在离自己很远地方的战争并不太感兴趣。“但记者、外交官和政府官员都在激烈地讨论这场战争。”他表示，众多俄罗斯驻非洲大使馆则非常积极地散布虚假信息或在报纸上发表评论文章。

俄罗斯官煤RT报道对乌克兰的侵略战争

改变国家叙事——扯上殖民时代和冷战

俄罗斯在媒体上传播的国家叙事逐渐演变为，俄罗斯从未是殖民大国，也从未有过帝国主义野心。普兰特说：“这种叙事可能会被某些人买账，但更多的是出于这样一种感觉，即有人在挑战西方的主导地位。”

在俄罗斯执行其非洲政策过程中，重新复苏的俄非关系起到了推动作用。这可以追溯到冷战时期建立的政治关系：“前苏联时期曾同非洲有过军事合作，成千上万来自非洲国家的学生被授予奖学金留学，”普拉特说。

俄罗斯的影响力在迅速增长

许多当时的奖学金获得者最终回到非洲并在各国担任领导职务——比如在南非、安哥拉和中非共和国——且继续与俄罗斯保持了联系，尤其是在当时前苏联支持非洲自由运动的情况下。兰弗兰奇分析说，这对非洲的观念模式和思维倾向产生了影响。许多非洲政府将俄罗斯视为合作伙伴，这一点也反映在联合国的投票行为中。

兰弗兰基强调说，在讨论俄罗斯在非洲事物的参与度时，能从正确的角度看待问题很重要。目前，俄罗斯在大部分经济领域的影响力都较弱——仅在安全合作领域有较重要影响力：据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）春季报告称，俄罗斯是非洲各国政府最大的武器供应国，占总供应量的 44%。此外，俄罗斯雇佣军在马里和中非共和国也很活跃。

兰弗兰奇说，俄罗斯目前在非洲各个领域的影响力都在迅速增长。而西方与其断绝关系则可能会加快这一趋势，因为俄罗斯需要在国际层面寻找新盟友，“所以我们可能会看到未来俄罗斯在非洲大陆的存在感更强。”

兰弗兰奇认为，积极预防胜于口头反应。一方面，事实核查小组正在调查俄罗斯方面的说法，另一方面，媒体机构本身也应当更严格地审视，哪些外国媒体在自己的国家活跃，以及他们的目的是什么。

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