俄罗斯在叙利亚的军事基地：撤离还是等待？

叙利亚伊斯兰叛军取得胜利后，俄罗斯正试图探索其军事基地的未来。尤其是塔尔图斯海军基地的价值无可替代。

（德国之声中文网）叙利亚伊斯兰叛乱分子推翻了巴沙尔·阿萨德政权之后，俄罗斯会失去在叙利亚的两个军事基地吗？俄罗斯总统发言人佩斯科夫周一（9日）表示，现在谈论此事“为时过早”。俄罗斯媒体报道称，以沙姆解放组织（HTS）为首的叙利亚伊斯兰主义者已向莫斯科保证军事基地的安全。目前看起来这似乎的确是事实，但还缺少其他消息来源证实这一点。俄罗斯在叙利亚运营着两个军事基地：位于地中海塔尔图斯（Tartus）的海军基地——这是苏联时期的遗产，以及自2015年以来位于赫梅米姆（Hmeimim）的空军基地。

欧洲对外关系委员会（简称ECFR）前专家格雷塞尔（Gustav Gressel）表示：“到目前为止，在赫梅米姆可以看到运输机的活动，但还没有达到可以说完全疏散的程度。”格雷塞尔在接受德国之声采访时说，俄罗斯的舰船正在地中海“游弋”，但距离塔尔图斯基地不远。他说：“我猜俄罗斯正在幕后进行谈判，以保留在该国的基地。如果俄罗斯放弃基地，那么疏散撤离就会进行。”

专家：塔尔图斯海军基地更重要

奥地利军事历史学家马库斯·赖斯纳(Markus Reisner)上校认为，塔尔图斯海军基地对俄罗斯来说“具有更重要的战略意义”，因为它可以“从那里向地中海投送兵力”。赫梅米姆空军基地对于莫斯科支持阿萨德政权镇压叛乱分子来说是必要的。 “但那已经不复存在了”赖斯纳说。

《普京的战争》一书的作者、英国政治学家马克·加莱奥蒂(Mark Galeotti)则认为，这两个基地“对于俄罗斯在地中海和非洲的活动都非常重要”。他说，值得观察的是 “他们（俄罗斯）试图与沙姆解放组织达成协议的速度有多快”。俄罗斯外交部长拉夫罗夫不久前将该组织描述为“恐怖分子”，但上周末，莫斯科开始称他们为“叛乱分子”。加莱奥蒂说，甚至在阿萨德政权倒台之前，莫斯科对叙利亚伊斯兰主义者的态度就已经变得“更加礼貌”。

2015年，莫斯科号导弹巡洋舰在塔尔图斯（Tartus）的海军基地附近。 图像来源: Zhang Jiye/Xinhua/IMAGO

莫斯科能为叛军提供什么？

“俄罗斯可能希望与沙姆解放组织达成协议。”加莱奥蒂说。但莫斯科能提供什么？他判断说，叛乱分子得到土耳其的支持，但“不想成为土耳其的代理人，不过他们需要盟友和关系”。这时候俄罗斯人参与进来。这位英国专家认为：“俄罗斯人相当务实，这可能会给土耳其国家安全局一个机会来分散对安卡拉的依赖。”在此背景下，他回顾说，莫斯科不仅在叙利亚有军事存在，而且还保持着密切的经济联系。

英国智库皇家联合研究所（RUSI）中东问题专家奥兹塞利克(Burcu Ozcelik)并不相信叙利亚叛军会很快遵循莫斯科的意愿。奥兹塞利克表示：“非常值得怀疑的是，沙姆解放组织是否会急于被视为普京的盟友，或者为俄罗斯在叙利亚地中海沿岸的长期军事存在开绿灯。”

“特别是考虑到阿萨德已在俄罗斯领土上获得庇护。”奥兹塞利克预测，俄罗斯和伊朗等地区参与者将在长期谈判中“尝试调整对叙利亚的外交政策”。

俄罗斯军队将离开叙利亚？

英国政治学家加莱奥蒂认为，如果俄罗斯军队确实必须撤离叙利亚（也将是分步骤的），那么又会去哪里呢？在他看来，阿萨德领导下的叙利亚严重依赖莫斯科。

最常提到的可能选项是利比亚，俄罗斯与利比亚军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）保持着联系。 瓦格纳集团的俄罗斯雇佣兵与他并肩作战。西方媒体报道了俄罗斯有意在利比亚建立海军基地的消息。奥地利军事历史学家赖斯纳怀疑这可能选在托布鲁克(Tobruk)。

英国政治学家加莱奥蒂认为，这个选项无法快速实施，因为那里没有现成的基础设施。这同样适用于苏丹，莫斯科多年来一直与苏丹政府就红海海军基地问题进行谈判。 “无论他们(俄罗斯军队)走到哪里——利比亚、马里、苏丹——都不会出现像叙利亚那样的情况。”加莱奥蒂说。

俄罗斯曾长年支持阿萨德政权。 图像来源: Kremlin Press Office/Anadolu/picture alliance

对乌克兰战争的影响有限

在此背景下，另一个问题正在讨论：如果俄罗斯从叙利亚撤军，这对乌克兰战争意味着什么？ “诚实讲，影响可以忽略。”加莱奥蒂说。他表示，莫斯科能够从叙利亚调往乌克兰前线的部队数量微乎其微。

欧洲对外关系委员会前专家格雷塞尔也有类似的看法。他指出：“对于乌克兰来说，（来自叙利亚的）好消息有限。”俄罗斯没有能力也没有意愿在对乌克兰发动战争的同时开辟第二战线。这位专家认为，乌克兰将无法从以色列削弱伊朗的行动中明显受益。对基辅来说唯一切实的积极后果可能是“西方一些人变得更加勇敢”，并且“普京的软弱可能会让特朗普印象深刻”。但他认为这是否会成为现实还是个未知数。

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