俄罗斯在乌克兰用无人机推动实现战略目标

（德国之声中文网）过去数周以来，俄罗斯一直在使用伊朗制无人机对乌克兰进行攻击。英国国防部表示，目前，乌方已经有能力拦截大部分无人机，但仍有近三分之一的无人机会击中目标。这些目标包括乌克兰敏感的基础设施以及住宅区。

前不久，乌克兰总理施梅加尔（Denys Schmyhal）接受《法兰克福汇报》采访时谈到了无人机攻击对乌克兰造成的威胁。他说："俄罗斯人每天会向乌克兰发射大约20到30架伊朗制自杀式无人机。"他表示，俄军对平民设施的无人机攻击如果继续下去，将会引爆难民潮。施加梅尔表示"俄军的目的是在冬季切断民众的电力、饮用水以及暖气供应。这位总理说:"德国提供的IRIS-T防空系统已经在基辅附近发挥了重要作用，挽救了很多人的生命。但乌克兰急需更多的炮弹和更多的防空系统，这是一件争分夺秒的大事。"

无人机和核谈判

无论是俄罗斯，还是伊朗都在极力阻止对无人机来源的调查。对于美方提出的相关建议，俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边贾（Wassili Nebensja）以"情况令人愤慨"作为回应。他表示，如果联合国对无人机源头展开调查，俄罗斯将终止同联合国的合作。伊朗方面也做出了类似的表述。

柏林政治基金会从事安全政策研究的凯姆（Markus Kaim）表示，伊朗之所以坚决反对展开相关调查，想必是不希望此事影响到该国同西方开展的核谈判进程。伊朗不想因此得罪英国、法国以及德国谈判伙伴。

凯姆说，只要无人机的源头不查清楚，伊朗核谈判就会继续进行下去。但一旦查清无人机来自伊朗，欧洲人就很难同该国继续开展核谈判了。凯姆对德国之声表示："虽然无人机同核谈判本身并没有直接关系，但毕竟提供无人机是一种敌对行为，核谈判被叫停的可能性就会增大。"

无人机毫无疑问来自伊朗

凯姆表示，乌克兰方面提供的无人机残骸录像资料显示，这些无人机明显来自伊朗。"我认为，无人机的来源已经没有什么悬念。据我所知，现在已经没有什么严肃的专家会质疑伊朗提供了这批军火。

维也纳特雷西亚军校研发部主任雷斯纳（Markus Reisner）也持同样的观点。他表示，大批俄罗斯军机频繁往返伊朗就是一个明显的例证。"被击落和收缴的无人机，从制作工艺来看也完全是伊朗式的。"他表示，俄罗斯军火库存虽然还谈不上告罄，但军火不足的问题已经非常明显，所以他们才会动用伊朗无人机。

无人机的型号

雷斯纳表示，俄军主要使用两种无人机： Mohajer-6型和 Shahed-136型。

Mohajer-6被用于侦察和监控特定目标，这类无人机主要是为炮兵部队侦察目标。"不过，这种无人机也可加载空对地导弹，袭击事先侦察好的目标。"

而Shahed-136则是典型的自杀式无人机。通过GPS导航系统，该无人机可以对目标进行精准袭击。重要的是，这种无人机不会被单独投入使用，"而是会15到20架编组出动，这样乌克兰防空系统就会疲于应付。" 乌军虽然会成功击落一部分无人机，但总是会有漏网之鱼击中目标。

无人机编组之后，俄军会随即发射巡航导弹，此时乌军防空力量基本束手无策，因为很难于如此短暂的时间内调整防空系统，重新装弹。另外一个原因则是，开战毕竟已经八个月，乌克兰虽然得到了慷慨军援，但防空导弹已经基本告罄。

雷斯纳还表示："无人机体积都很小，而乌克兰防空系统是针对大型目标，如飞机或直升机而设立的。因此，乌克兰必须调整现有防空系统，或尽快获取更现代化的防空系统，即所谓的多传感器系统。该系统可以对声波、视像以及电磁波做出反应。也可以用于拦截较小的目标。"

俄罗斯的战略目标

对于无人机的防御问题，乌克兰方面相当乐观。泽连斯基总统前不久在视频讲话中表示："我们现在当然还不具备百分之百击落所有俄罗斯导弹和无人机的技术实力，但在国际伙伴的支援下，会逐步达到这一水平的。现在我们就已经有能力击落大部分无人机了。"

雷斯纳则认为，泽连斯基的表述也是心理战的一部分，因此应当审慎对待。"使用心理战术当然无可厚非。但我们也应当看到，俄罗斯导弹的精准度很高。听说乌克兰基础设施的40%已经被摧毁，这恰恰说明了俄罗斯空袭的精准度。乌克兰的防空系统过去八个月来蒙受了巨大的损失，这已经反应在防空能力方面。虽然俄罗斯确实没有掌握制空权，但却占据空中优势，可以随时对任何目标发动袭击。"

就战略层面而言，这一局面对乌克兰非常不利。"尽管乌克兰军队在该国南部和东部仍在继续挺进，但大后方的基础设施却在遭到频繁袭击。也就是说，民众将面临一个非常严酷的冬季。这可能会导致大批难民逃往西方，引起当地的社会动荡。这也正是俄罗斯的战略目标。"

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