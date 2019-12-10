俄罗斯圣诞“秀肌肉” 迎来高超音速武器时代

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周二表示，俄罗斯在设计新武器方面拥有强大的优势，并且已经成为世界上唯一部署高超音速武器的国家。

普京在与俄罗斯高级军官举行的一次会谈中说，俄罗斯已经开发了一种全新的武器，在历史上第一次领先。与过去不同的是，他們正在赶上美国。

这位俄罗斯领导人指出，在冷战时期，苏联在设计原子弹，建造战略轰炸机和洲际弹道导弹方面落后于美国。

"现在我们处于历史上独一无二的情况，其它国家正在努力追赶我们"，这位俄罗斯国家领导人说。"目前没有一个国家拥有高超音速武器，更不用说有洲际射程的高超音速武器了。"

美国"还需要几年的时间"

近年来，美国国防部和军事部门一直在努力研发高超音速武器。美国国防部国务秘书埃斯珀（Mark Esper）今年8月曾表示，他觉得美国拥有这类武器可能"还需要几年的时间"。埃斯珀将此称为优先事项，因为美军正在研发新的具有远程打击能力的武器。

美国国会多次收到国内传出的有关俄罗斯和中国正在研发高超音速武器的警告，这种武器更难被追踪或拦截。有美国官员已经讨论过在太空中部署一层传感器，以便更快地检测敌方导弹，特别是那些更高级的高超音速武器所带来的威胁。政府还曾考虑过在太空对高超音速武器进行拦截的设想。在第一时间，也就是超高音速武器的增压推进系统依然还在燃烧时，就对其进行拦截。

普京透露，俄罗斯第一批超高音速导弹的地面移动发射装备本月就可以正式服役。而从空中发射的"匕首"（Kinzhal）型高超音速导弹则已经装备部队。

这位俄罗斯领导人在2018年3月发表的一次国情咨文中，第一次提及了"先锋"(Avangard)和"匕首"这两种高超音速导弹。

普京当时表示，"先锋"具有洲际打击范围，并且可以以20倍音速在大气中飞行。他指出，这种武器具有改变其航向和高度的能力，到达目标的途中使其不受反导弹系统的拦截。他周二表示："这是一种未来的武器。能够突破现有和未来的导弹防御系统。"

"匕首"型高超音速导弹可以装配在俄罗斯米格31型战斗机上，去年在俄罗斯空军开始服役。普京曾表示，这种导弹的飞行速度比音速快10倍，射程超过2000公里。可以携带核武或常规弹头。俄罗斯军方表示，它可以打击地面和海上军舰等目标。

普京：军备竞赛"不是象棋，可以平局"

美国和其它国家也在设计高超音速武器，但尚未投入使用。克里姆林宫将军事现代化作为重中之重。2014年，俄罗斯兼并乌克兰的克里米亚之后，与西方的关系陷入紧张。

普京周二表示，北约部队正在俄罗斯西部边境地区集结。而且美国今年早期退出1987年签订的《中导条约》都是首要的安全威胁。

他认为俄罗斯必须拥有世界上最好的武器。"这不是象棋游戏，可以平局。"普京表示，"我们的技术必须更好。 在关键领域，我们可以做到这一点，我们会做到这一点。"

俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）周二报告称，今年俄罗斯军方已经新部署了134战机和直升机，624辆装甲车、一艘潜艇和八艘水面战舰。他说，明年俄罗斯军火库的现代化进程将保持现有的速度。明年将有22枚洲际弹道导弹、106架新飞机、565辆装甲车、三艘潜艇和14架

水面舰艇投入使用。

普京同时透露，俄罗斯开发其它未来武器的工作正在按计划进行。包括萨玛特重型洲际弹道导弹，

波塞冬核动力水下无人机和"海燕"（Burevestnik）核动力巡航导弹。

任琛/杨威廉（美联社）