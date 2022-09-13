俄罗斯国内激辩在乌克兰的军事未来

（德国之声中文网）来自乌克兰东部地区顿巴斯的坏消息陆续传回俄罗斯。甚至是亲克里姆林宫的Telegram频道近期也发布了乌克兰再次袭击被俄罗斯控制的利曼镇的消息。

俄罗斯的主流媒体中充斥有关乌克兰东部战斗的报道。"俄罗斯特殊军事部队在乌克兰的前线，绝望的战斗仍在持续。"这是俄罗斯著名新闻主播基谢列夫（Dmitry Kiselev）周日在每周新闻节目中的开场白。"过去一周可能时迄今为止最糟糕的一周。"

与此同时，俄罗斯国防部宣布，数千名乌克兰战士受伤或阵亡，并称俄罗斯在哈科夫周围的大规模撤退是一次成功的集结行动。

但在一档拥有数百万观众并于黄金时段播出的俄罗斯政治脱口秀节目上，专家们对于官方的说法并不买账。

前议员直言"赢不了乌克兰"

俄罗斯最大电影制片厂莫斯科影业（Mosfilm）主席卡伦·沙赫纳扎罗夫（Karen Shakhnasarov）表示："我们必须承认，我们在哈科夫地区遭遇重挫。我们必须承认！因为当你承认失败并得出结论时，失败才有意义。"

推特上最广为流传的是一段来自国营电视频道NTV的视频，俄罗斯前议员纳德兹丁（Boris Nadezhdin）表示，俄罗斯在这场战争中无法获胜。

"我们现在必须明白，使用俄罗斯试图发动战争的这些资源和殖民战争手段，是绝对不可能战胜乌克兰的。"

"俄罗斯军队正在与一支强大的军队作战，这支军队在经济和技术层面上得到最强大国家的全力支持。"

蓝色地区为乌克兰反攻收复的失土，红色是俄罗斯军事存在范围

激起新讨论

在全国大规模动员俄罗斯民众参军的呼声越来越高。本周二，俄罗斯联邦共产党领导人祖加诺夫（Gennady Zyuganov）在国家杜马发表讲话时表示，特殊军事行动已经升级为全面战争。

"战争和特殊作战截然不同。"他如此说道。"特殊军事行动可以结束。但即便你想要，也无法随意终止战争。你必须一路走下去。"

"战争只有两种结果：胜利或战败。"

克里姆林宫迅速平息了全面动员的要求，普京发言人佩斯科夫表示，此事目前不在议程上。

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复

动员提议不受欢迎

俄罗斯专家、英国伦敦大学学院斯拉夫东欧研究所荣誉教授盖雷欧蒂（Mark Galeotti）表示，即使是部分动员也是"大事"。

"首先这将意味着，战争没有按照计划进行。"

他补充说："其次，这将惊动很多认为战争离他们还很遥远的人。"

截至目前为止，参与战争的是职业军人，而且大多是非俄罗斯族人。大规模动员将召集更多普通的俄罗斯家庭加入。

"如果你开始动员，就会让大城市的俄罗斯人被波及，让许多妻子、女儿、母亲和女友们担心会发生什么。"

但俄罗斯军队极度缺乏人员。正因如此，士兵们无法轮换离开前线休息。

与此同时，部分合同即将到期的职业军人拒绝续约。为了解决人力问题，右翼人士几个月来一直呼吁动员国民。

到目前为止，克里姆林宫对这样的呼声置若罔闻。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民

冬季难动员

盖雷欧蒂认为，动员是有可能的，但目前动员的可能性不高。

"从宣布动员到集结实际可用、人数在10万人左右的军队，需时约三个月。"

他指出，从现在算起，三个月后将是冬季，也就是进攻行动最为艰难的时刻。

"如果真的动员，我认为更可能的是在晚些时候，这样他们就有军力在春季发动攻势；更可能的情况是，抵挡乌克兰在春季的攻势。"

但"动员"一事已经开始受到关注。尽管对军队有诸多批评，媒体的总体基调仍是爱国。俄罗斯公众可能正为下一次战争升级做准备。

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