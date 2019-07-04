俄罗斯唯一航母遭遇致命火灾

（德国之声中文网）本周四（12月12日），俄罗斯唯一的航空母舰"库兹涅佐夫海军元帅"号发生火灾，导致至少有一名船员死亡，一名海军军官失踪，11人受伤。

据报道，这艘航空母舰在俄罗斯北部摩尔曼斯克州的港口接受维修和现代化改造，当工人在船舱内进行焊接操作时，触发了火灾。

俄罗斯北方舰队发表声明说，这名军官前往火灾现场"确保工人安全撤离"时，失去了自己的生命。

火灾现场图像显示舰船上冒着浓烟。俄罗斯联邦调查人员已对此事件着手调查。

消防人员已经熄灭了大火

苏联最后一艘航母

自从1985年下水以来，"库兹涅佐夫海军元帅"号航空母舰就不断出现许多故障和技术问题。这艘非核航母目前正在进行昂贵的翻新和维护，计划到2021年才会恢复服役。俄罗斯官方称，维修成本高达10亿美元，其发电机和电子系统都将进行现代化改造。

2016年，俄罗斯曾将这艘航母部署到地中海东部，协助俄罗斯在叙利亚的军事行动。当时，两架战斗机在试图降落在航母上时发生事故。当该航母返回俄罗斯水域时，被拍摄到由于明显故障导致黑烟滚滚。

2018年，这艘航母在维修期间下沉，一台70吨重的起重机从高处落下，在甲板上砸出一个20平方米的大洞。

苏联时代的其他航空母舰都已退役。

张平/（路透社、法新社、美联社、国际文传电讯社）