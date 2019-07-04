 俄罗斯唯一航母遭遇致命火灾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯唯一航母遭遇致命火灾

俄罗斯“库兹涅佐夫海军元帅”号航空母舰上燃起致命大火，至少有一名船员死亡，一名海军军官失踪。该航母在俄北部摩尔曼斯克州的港口接受维修和现代化改造已有两年。

Murmansk Feuer auf Russischem Flugzeugträger Admiral Kusnezow (picture-alliance/dpa/TASS/L. Fedoseyev)

舰船上浓烟滚滚

（德国之声中文网）本周四（12月12日），俄罗斯唯一的航空母舰"库兹涅佐夫海军元帅"号发生火灾，导致至少有一名船员死亡，一名海军军官失踪，11人受伤。

DW.COM

路透社报道称，美国智库国际战略研究中心今年4月提供的一些卫星图片显示，过去6个月位于上海的江南造船厂正在加紧建造一艘大型舰船。虽然中国官方从来没有证实，但外界猜测正在建造的正是中国的第三艘航空母舰。 (07.05.2019)

据报道，这艘航空母舰在俄罗斯北部摩尔曼斯克州的港口接受维修和现代化改造，当工人在船舱内进行焊接操作时，触发了火灾。

俄罗斯北方舰队发表声明说，这名军官前往火灾现场"确保工人安全撤离"时，失去了自己的生命。

火灾现场图像显示舰船上冒着浓烟。俄罗斯联邦调查人员已对此事件着手调查。

Murmansk Feuer auf Russischem Flugzeugträger Admiral Kusnezow (picture-alliance/dpa/TASS/L. Fedoseyev)

消防人员已经熄灭了大火

苏联最后一艘航母

自从1985年下水以来，"库兹涅佐夫海军元帅"号航空母舰就不断出现许多故障和技术问题。这艘非核航母目前正在进行昂贵的翻新和维护，计划到2021年才会恢复服役。俄罗斯官方称，维修成本高达10亿美元，其发电机和电子系统都将进行现代化改造。

2016年，俄罗斯曾将这艘航母部署到地中海东部，协助俄罗斯在叙利亚的军事行动。当时，两架战斗机在试图降落在航母上时发生事故。当该航母返回俄罗斯水域时，被拍摄到由于明显故障导致黑烟滚滚。

2018年，这艘航母在维修期间下沉，一台70吨重的起重机从高处落下，在甲板上砸出一个20平方米的大洞。

苏联时代的其他航空母舰都已退役。

 

张平/（路透社、法新社、美联社、国际文传电讯社）

相关内容

Russland Nordflotten-Basis Seweromorsk

俄潜艇失火事故原因查明 04.07.2019

经初步调查，俄罗斯专家得出结论：潜艇大火起自电池舱。共有14人在周一（7月1日）发生的海难中丧生。

China Flugzeugträger Type 001A

母亲节的特殊“礼物” 中国第一艘国产航母“出海” 13.05.2018

5月13日母亲节，中国媒体纷纷以“向祖国母亲献礼”的标题报道了中国第一艘国产航母离港海试的消息。专家指出，这艘看上去和辽宁号长得差不多的航母有着自己的特长，而且不会是中国最后一艘航母。

Minigun Stand MG Symbolbild Waffenexporte

全球军火贸易报告：美国仍是老大 中国稳居第五 11.03.2019

最新公布的全球军售统计数据表明，美国仍是遥遥领先的头号军武出口大国，而且与第二名俄罗斯的差距不断加大。同时，中国在减少军武进口的同时，大幅度加大了出口力度；其最大的军武出口目的地是家门口的一个亚洲国家。

广告

时事评论

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping (Reuters/K. Lamarque)

客座评论：特朗普改变了中国

3年来，中国的国内政治和政策深深地打上了特朗普烙印，但从长远看，特朗普对中国的改变可能会延续中共统治的寿命，并对美国构成长久的竞争关系。  