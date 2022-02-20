俄罗斯和白俄罗斯宣布延长军演

（德国之声中文网）西方曾希望俄罗斯军队能按时撤出白俄罗斯境内，但现在已经完全看不出任何局势缓和的迹象。俄罗斯和白俄罗斯宣布，历时已经十天的联合军演将会继续下去。白俄罗斯国防部在即时通讯平台"电报"上宣布，"鉴于乌克兰东部局势持续紧张，白俄罗斯总统卢卡申科和俄罗斯总统普京已经决定延长联合军演的时间，以检验联盟军队的实战能力。"白俄罗斯国防部表示，边界地带以及顿巴斯(顿涅茨克)的局势正在"恶化"。

俄罗斯此前曾承诺，联合军演结束后，将如期从白俄罗斯境内撤回军队。北约和美国认为，此次军演中，俄罗斯共向白俄罗斯境内派遣了大约三万士兵。

俄罗斯大规模向俄乌边界集结军队，并在白俄罗斯境内举行联合军演，使各方普遍担忧，俄罗斯即将展开针对乌克兰的大规模军事行动。过去数天以来，乌克兰东部的暴力冲突不断加剧。乌克兰军队同亲俄分裂武装相互指责对方违反了停火协定。

亲莫斯科的分裂主义组织宣称，卢甘斯克地区的少先队村遭到炮击，两名村民丧生。他们指控乌克兰军方摧毁了五幢住宅。目前无法对上述报道进行独立核实。

乌克兰东部政府军的军事工事

周六，分裂主义组织发出"总动员"，敦促妇女、儿童以及老人立即疏散至俄罗斯境内。

俄罗斯民防部长楚普利昂（Alexander Tschuprijan ）对塔斯社表示，目前已有四万难民抵达俄罗斯南部的罗斯托夫一带，并被安置在92个难民营中。俄罗斯总统普京下令，向每位来自乌克兰东部的难民提供一万卢布救助款项。

(法新社，路透社，美联社，德新社）

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