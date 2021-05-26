 俄罗斯和白俄罗斯举行20万人联合军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

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时政风云

俄罗斯和白俄罗斯举行20万人联合军演

10个国家参加此次俄罗斯和白俄罗斯的联合战略军事演习，专家认为这是在回归冷战时期的惯例，上一次的演习是在2017年举行的。

Russland LENINGRAD REGION Miltärmanöver Sapad

资料照片

（德国之声中文网）军事演习”西方2021”（Zapad 2021）于9月10日在白俄罗斯和俄罗斯的训练场展开，共计约20万名士兵参加。来自亚美尼亚、哈萨克斯坦、印度、吉尔吉斯坦、蒙古、塞尔维亚和斯里兰卡的部队也在俄罗斯领土内参加演习。中国、越南、缅甸、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等国派出观察员。

空前的规模

柏林自由大学历史研究所的学者博丹（Siarhei Bohdan）指出，这次的演习规模空前，不同于以往。明斯克国际关系对话委员会的评论员梅利安楚（Dzianis Melyantsou）向德国之声解释，在白俄罗斯举行的演习第一部分，传统上专注于捍卫俄罗斯-白俄罗斯的 “联盟国家”；在第二部分中，莫斯科试图证明 “它有足够的盟友，可以形成一个反对西方的联盟”。莫斯科高等经济学院的军事专家卡申（Vasili Kashin）确信，今年的演习是为了测试俄罗斯武装部队整个指挥部在发生重大冲突时的准备情况。

Weißrussland Zapad Manöver

2017年举行的联合演习。

危机和冲突的情景

”西方2021” 演习的正式前提是与 “非法武装团体、分离主义和国际恐怖组织在外部支持下的活动日益增多” 有关的危机和冲突情景。博丹称，这种情况在以前的联合演习中已经排练过了。卡申也认为，举行演习是为了让军方更好地准备如何应对恐怖袭击。但他补充：“外部支持”的说法代表着国际间的严重分歧，“俄罗斯和西方都指责对方的颠覆活动，这反映了莫斯科和北约国家之间关系的恶劣状况"。

莫斯科正在发动一场混合战争？

在2017年的演习中，出于和乌克兰之间的紧张关系，欧洲专家担心一些俄罗斯军队会留在白俄罗斯。今年也有类似的猜测，一些批评者指责莫斯科和明斯克发动了一场混合战争：结合传统的军事行动、网络攻击和针对欧盟的宣传。梅利安楚表示，因为人们普遍认为白俄罗斯领导人卢卡申科（Alexander Lukashenko）是被操纵的。

卡申指出：”明斯克知道，它很少有机会回到所谓的多领域外交政策，白俄罗斯统治者现在想炫耀与俄罗斯的新军事互动。 周边国家如乌克兰将于9月底举行”共同努力2021“演习（Joint efforts 2021）以应对此次的两国军演。

Weißrussland | Präsident Alexander Lukaschenko

白俄罗斯领导人卢卡申科（Alexander Lukashenko）。

没人愿意做得太过头

梅利安楚称，四年前明斯克曾示威性地与莫斯科唱反调，将演习转移到远离国家边界的训练场，要求有尽可能多的观察员来提高透明度。然而近年来，西方国家指责白俄罗斯加剧了局势，并帮助准备俄罗斯入侵乌克兰的行动。卡申认为尽管如此仍不应过度渲染局势，他举出今年六月的例子：“在拜登和普京六月在日内瓦举行会议之前，在乌克兰问题上出现了一段紧张的局势。当时有部队集结，有大规模的演习，峰会并没有从根本上改变这种情况，但它确实稍微缓解局面。” 他总结说，通过几乎同时进行演习，对立的双方都在表明他们准备捍卫自己的利益──但他确信，没有人想做得太过头。 "这已经看起来像冷战的局面了"。

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