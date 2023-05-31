 俄罗斯和德国互相关闭领事馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2023

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俄罗斯和德国互相关闭领事馆

俄罗斯上周宣布德籍在俄人数的上限为350人，此举导致一些德国学校和其它机构不得不关闭，作为对此的回应，德国外交部宣布除俄罗斯驻德使馆外，只能再留一处总领馆。

俄罗斯驻慕尼黑总领馆

俄罗斯驻慕尼黑总领馆

（德国之声中文网）德国外交部周三（5月31日）宣布，作为对莫斯科的报复措施，柏林将吊销俄罗斯五个领事馆之中四个的许可证。此举是在俄罗斯政府将允许留在俄罗斯的德国政府官员（包括在文化机构和学校工作的人员）人数上限设定为350人之后做出的。

德国外交部发言人告诉记者，该措施旨在建立两国之间的"人员和结构对等"。

该发言人表示，俄罗斯在限制德国在该国的存在方面"采取了升级措施"。他说， "这一不合理的决定迫使德国政府大规模削减其在俄罗斯所有领域的存在。"

今年年底之后，俄罗斯只有驻柏林大使馆和另外一个领事馆被允许开设。

"这个决定已于今天传达给俄罗斯外交部。"该发言人说，虽然此举令人遗憾，但乌克兰战争意味着两国之间的许多双边活动"根本没有基础"。

上周六（5月27日），德国外交部表示，德国驻俄罗斯机构的数百名公务员和当地雇员将需要回国或者辞职。

受此限制令影响的人数多达数百。虽然该命令针对领事馆和大使馆官员，但受影响的大多数是歌德文化学院以及德国学校和托儿所的员工。

莫斯科的限制法令意味着，德国驻加里宁格勒、叶卡捷琳堡和新西伯利亚的领事馆将关闭，仅保留德国驻莫斯科大使馆和驻圣彼得堡领事馆。

这一事件反映出自俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，莫斯科和柏林之间的关系进一步恶化。

（路透社、美联社）

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