俄罗斯和乌克兰都在使用违禁武器

美国指责俄罗斯在乌克兰使用化学武器。这并不是仍在进行中的乌克兰战争中使用的第一种、也不是唯一的违禁武器。与此同时，乌克兰也在使用违规的集束炸弹。

（德国之声中文网）氯化苦 (三氯硝基甲烷) 是一种有毒的油状液体，气味极其刺鼻。如果人类接触到这种物质，很可能会出现皮肤起泡、眼睛不适和呼吸困难等症状。氯化苦烟雾尤其危险，吸入后会攻击受害者肺部的肺静脉，结果是肺水肿伴有咯咯的呼吸声和泡沫状的红色痰液，在极端情况下会导致死亡。

在第一次世界大战期间，氯化苦的危害就已广为人知。这种物质最初是作为杀虫剂开发的，俄罗斯后来将其武器化。1916年，德国军队也开始在法国前线使用这种毒气弹。

一名联合国武器检查员在叙利亚收集样本 图像来源: epa/dpa/picture-alliance

俄罗斯在乌克兰使用化学武器？

今天，一个多世纪过去了，美国国务院称俄罗斯军队再次使用这种物质，而且据传俄罗斯军队还在使用其他化学武器。美国五角大楼称，这种部署的目的是将乌克兰军队赶出阵地，以便在战场上取得战术进展。

如果美国的说法属实，则已违反国际《化学武器公约》（CWC）。该条约于1997年生效，禁止研发、制造、储存和使用化学武器。此外，该条约还规定，所有现有的化学武器库存都必须在2012年之前申报并在国际监督下销毁。事实上并没有做到，在叙利亚，总统阿萨德的军队据称于2018年对首都大马士革郊外的目标发动了化学武器袭击。

俄罗斯曾经拥有世界上最大的化学武器库，但它也是《化学武器公约》的签署国。2017年，禁止化学武器组织（OPCW）证实俄罗斯已销毁其化学武器库存，克里姆林宫也坚决否认在乌克兰使用过此类武器。然而，2018年对斯克里帕尔和2020年对纳瓦尔尼等异议人士的袭击清楚地表明，俄罗斯仍然拥有并使用有毒武器。

一名乌克兰军人拿着从多管火箭炮上拆除的集束弹头 图像来源: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

俄罗斯和乌克兰都在使用集束炸弹

俄罗斯自2022年2月24日入侵乌克兰以来，已被多次发现使用集束炸弹。据非政府组织"人权观察"称，自那时起，俄罗斯军队在冲突中至少使用了六种不同类型的集束炸弹。据称就在本周，俄罗斯在袭击黑海港口敖德萨时使用了集束炸弹。

乌克兰军队也使用了集束炸弹。2023年7月，美国总统拜登批准向基辅运送集束炸弹。这些炸弹在半空中爆炸，释放出数百颗较小的炸弹，雨点般倾泻而下。并非所有的小炸弹在撞击时都会爆炸，这意味着它们在许多年内都可能构成潜在的致命威胁。虽然在2010年《集束弹药公约》生效时，有108个成员国宣布此类武器非法，但美国、俄罗斯和乌克兰都不在签署国之列。

世界上埋设地雷最多的国家

乌克兰现在是世界上埋设地雷最多的国家。据说，乌克兰埋有数百万个爆炸装置，所涉面积是奥地利的两倍。在过去的一年里，乌克兰东部的战事已经演变成一场僵持不动的消耗战。为了守住防御阵地，双方军队在前线两侧布满了反坦克和反车辆地雷。

为了增加清除这些地雷的难度，基辅和莫斯科都转而在重型爆炸装置中埋设大量杀伤人员地雷--1997年《禁止杀伤人员地雷公约》已将其列为非法。乌克兰是该条约的163个签署国之一，但俄罗斯不是。

2023年夏天，赫尔松以东的卡霍夫卡大坝被摧毁，其破坏性尤为严重，因为当时奔涌的水浪也冲走了数不清的地雷，并将它们重新分布到了迄今仍基本不为人知的地方。

乌克兰现在是地球上埋设地雷最多的国家 图像来源: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

马里乌波尔和巴赫穆特上空的磷弹？

磷弹由白磷以及石油和橡胶的混合物制成，通常用作燃烧弹。这些炸弹与空气发生反应，点燃后温度高达1300摄氏度。爆炸时会释放出数以百计的燃烧碎片，即使是最小的碎片也会导致严重烧伤。磷弹的蒸汽也有剧毒。

《日内瓦公约》禁止对平民和在城市地区使用磷弹，但该条约并未完全禁止使用磷弹。乌克兰指控俄罗斯在马里乌波尔的阿佐夫斯塔尔钢铁厂附近的战斗中使用了磷弹，也在对巴赫穆特市的袭击中使用了磷弹；莫斯科对此予以否认。

虽然乌克兰曾要求支持者提供磷弹帮助其自卫，但从未收到过这类弹药。

为乌克兰提供贫铀弹？

基辅从美国获得穿甲弹药。这些导弹外裹贫铀，能够穿透坦克装甲。炮弹穿透车辆内部时释放出的细小铀粉与空气接触后点燃，烧毁整个坦克车体。

没有任何公约禁止使用此类弹药。尽管如此，专家们还是对贫铀尘埃造成的长期健康风险提出了警告。美国在2003年伊拉克战争期间发射了数百吨贫铀弹药。国际防止核战争医生组织（IPPNW）的一份报告分析了伊拉克使用贫铀弹药最多的地区所遭受的危害，记录了出生缺陷、癌症和其他健康问题发病率的增加。尽管如此，世界卫生组织（WHO）和国际原子能机构（IAEA）均未证实贫铀弹药会对平民健康造成更大风险。

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