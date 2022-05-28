俄罗斯和中国阻止联合国就缅甸危机发表声明

(德国之声中文网)周五下午，柬埔寨外交部长、东南亚国家联盟缅甸问题特使巴索坤和联合国缅甸问题特使海泽（Noeleen Heyzer）在闭门在线会议中向安理会介绍了自2021年2月1日缅甸军事政变以来为解决该国危机所做的努力。

当时军方推翻了昂山素季领导的民选政府，声称她的政党在2020年11月以压倒性优势获胜的大选存在大规模舞弊，却没有提供足够的证据。政变立即引发了大规模的街头抗议，军方安全部队则试图予以镇压。对军事政变的抗议持续而广泛地进行，一些联合国专家将其描述为一场内战，对军方的统治构成了挑战。

美联社获取了这份拟议中的声明。它由英国起草，强调了东盟在“促进和平解决危机”方面的核心作用，并重申安理会成员国呼吁为了缅甸人民的利益，军方应与“所有相关方”进行对话。

这份拟议中的声明说，“无论如何，他们对东盟《五点共识》达成一年多以来进展有限表示关切，并呼吁采取具体行动，有效和全面地落实该共识。”

中俄反对

由于谈判是闭门进行的，安理会外交官匿名透露说，中国和俄罗斯反对该声明文本的部分内容。

中国驻联合国代表团建议，在《五点共识》上取得的进展描述上，将“有限”改为“缓慢”。在一份声明中，中国代表团认为这种措辞“符合事实并且不那么居高临下”。

中国表示，它还提出了其他修改建议，但是没有被接受，而“执笔方”英国“干脆放弃了”谈判。中国称这是 “非常不幸的”，并说只存在一点分歧，“并非无法克服”。

东盟十国集团在2021年4月底发布了关于缅甸危机的《五点共识》，呼吁立即停止暴力，在所有相关方之间进行对话，由东盟特使调解对话进程，通过东盟渠道提供人道主义援助，以及由特使访问缅甸会见所有相关各方。

缅甸是东盟成员国之一，但它并不愿意执行《五点共识》。

军方没有与反对派进行对话，暴力事件仍在继续。柬埔寨外交部长、东南亚国家联盟缅甸问题特使巴索坤在3月访问了缅甸，但他没有见到昂山素季。昂山素季已被判处11年监禁，并面临更多的指控。她的支持者和人权组织认为这是在试图诋毁她，使军方篡夺权力合法化。

本月初，东盟官员在柬埔寨首都金边举行会议，为组织对缅甸的人道主义援助做出了新的努力。批评者认为这些努力没有解决这个军管国家危机的根源。

拟议中的安理会声明强调联合国特使海泽的重要作用，并鼓励她与东盟特使密切协调。

在这份被阻止发表的声明中，安理会还重申需要解决缅甸北部若开邦危机的根源，并为罗兴亚难民重返家园创造条件。2017年8月，缅甸安全部队对若开邦北部的罗兴亚人发动了“清剿行动” ，导致约70多万罗兴亚人跨越边境，逃到孟加拉国避难。

观看视频 01:40 缅甸军事政变一周年

（美联社）

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