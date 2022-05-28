 俄罗斯和中国阻止联合国就缅甸危机发表声明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2022

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时政风云

俄罗斯和中国阻止联合国就缅甸危机发表声明

联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。

军方推翻了昂山素季领导的民选政府，声称她的政党在2020年11月以压倒性优势获胜的大选存在大规模舞弊，却没有提供足够的证据

军方推翻了昂山素季领导的民选政府，声称她的政党在2020年11月以压倒性优势获胜的大选存在大规模舞弊，却没有提供足够的证据

(德国之声中文网)周五下午，柬埔寨外交部长、东南亚国家联盟缅甸问题特使巴索坤和联合国缅甸问题特使海泽（Noeleen Heyzer）在闭门在线会议中向安理会介绍了自2021年2月1日缅甸军事政变以来为解决该国危机所做的努力。

当时军方推翻了昂山素季领导的民选政府，声称她的政党在2020年11月以压倒性优势获胜的大选存在大规模舞弊，却没有提供足够的证据。政变立即引发了大规模的街头抗议，军方安全部队则试图予以镇压。对军事政变的抗议持续而广泛地进行，一些联合国专家将其描述为一场内战，对军方的统治构成了挑战。

美联社获取了这份拟议中的声明。它由英国起草，强调了东盟在“促进和平解决危机”方面的核心作用，并重申安理会成员国呼吁为了缅甸人民的利益，军方应与“所有相关方”进行对话。

这份拟议中的声明说，“无论如何，他们对东盟《五点共识》达成一年多以来进展有限表示关切，并呼吁采取具体行动，有效和全面地落实该共识。”

中俄反对

由于谈判是闭门进行的，安理会外交官匿名透露说，中国和俄罗斯反对该声明文本的部分内容。

中国驻联合国代表团建议，在《五点共识》上取得的进展描述上，将“有限”改为“缓慢”。在一份声明中，中国代表团认为这种措辞“符合事实并且不那么居高临下”。

中国表示，它还提出了其他修改建议，但是没有被接受，而“执笔方”英国“干脆放弃了”谈判。中国称这是 “非常不幸的”，并说只存在一点分歧，“并非无法克服”。

东盟十国集团在2021年4月底发布了关于缅甸危机的《五点共识》，呼吁立即停止暴力，在所有相关方之间进行对话，由东盟特使调解对话进程，通过东盟渠道提供人道主义援助，以及由特使访问缅甸会见所有相关各方。

缅甸是东盟成员国之一，但它并不愿意执行《五点共识》。

昂山素季已被判处11年监禁，并面临更多的指控(资料图片)

昂山素季已被判处11年监禁，并面临更多的指控(资料图片)

军方没有与反对派进行对话，暴力事件仍在继续。柬埔寨外交部长、东南亚国家联盟缅甸问题特使巴索坤在3月访问了缅甸，但他没有见到昂山素季。昂山素季已被判处11年监禁并面临更多的指控。她的支持者和人权组织认为这是在试图诋毁她，使军方篡夺权力合法化。

本月初，东盟官员在柬埔寨首都金边举行会议，为组织对缅甸的人道主义援助做出了新的努力。批评者认为这些努力没有解决这个军管国家危机的根源。

拟议中的安理会声明强调联合国特使海泽的重要作用，并鼓励她与东盟特使密切协调。

在这份被阻止发表的声明中，安理会还重申需要解决缅甸北部若开邦危机的根源，并为罗兴亚难民重返家园创造条件。2017年8月，缅甸安全部队对若开邦北部的罗兴亚人发动了“清剿行动” ，导致约70多万罗兴亚人跨越边境，逃到孟加拉国避难。

观看视频 01:40

缅甸军事政变一周年

（美联社）

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