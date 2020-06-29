俄罗斯和中国阻止对叙利亚的援助

（德国之声中文网）在联合国安理会就延长为叙利亚西北部贫困居民提供跨境援助的提案进行讨论时，俄罗斯和中国行使了否决权。安理会15个成员国中，其它13个成员国都对德国和比利时的提案表示赞同。该草案旨在确保叙利亚获得救济物资的时间再延长一年。



德国政府批评了俄罗斯和中国驻联合国外交官的行为。柏林联邦外交部发言人说："草案文本已经做了妥协，因此行使否决权愈发不可思议。" 这位发言人表示，联邦政府将继续"竭尽全力"寻找延长援助的办法。

德国目前担任安理会轮值主席为期一个月。

红十字会的一辆卡车在运送当地急需的救援物资

俄罗斯和中国认为，联合国的跨境援助计划没有获得大马士革政府的正式批准，因而破坏了叙利亚的主权。俄罗斯总统普京领导下的俄罗斯政府在叙利亚内战中支持统治者巴沙尔·阿萨德（Baschar al-Assad）。



280万叙利亚人急需援助

德国外交部发言人指出，叙利亚的人道主义局势"现在已是灾难性的"。联合国的粮食援助对叙利亚西北部大约280万人的生存至关重要。由于阿萨德政府对从大马士革提供援助一直百般阻挠，因此跨境救援是西北部居民获得人道主义援助的唯一途径。

3月份阿萨德（右）与俄罗斯国防部长绍伊古（ Sergej Schoigu）在大马士革讨论了人道主义援助问题

联合国对叙利亚西北部伊德利布省的援助计划开始于2014年，有效期截至本周五（7月10日）结束。在最初的几年中，人道主义援助通过伊拉克、约旦和土耳其的四个边境口岸抵达叙利亚。但是从今年年初开始，俄罗斯坚持只能从土耳其的两个边境口岸交接物资，而且该计划只能延长半年，而不是通常的延期一年。



李京慧/达扬 (法新社、路透社、美联社、德新社)