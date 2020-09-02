 俄罗斯启动本年度最大规模军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2020

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俄罗斯启动本年度最大规模军演

代号为"高加索2020"的联合军演启动。这是俄罗斯军队计划本年度举行的最大规模演习。俄方称，此次军演无攻击性。参加演习的还有中国、巴基斯坦、伊朗等国家。

Weissrussland Brest | Kaukasus 2020 | Militärübung (picture-alliance/dpa)

"高加索2020"联合军演

DW.COM

印度国防部上周六以新冠疫情为由宣布将不参加９月在俄罗斯举行的一次多国军事演习。但印度媒体援引消息人士报道，印度退出还有一个原因：印度不愿和中国及巴基斯坦士兵一起军演。近日，中印士兵在拉达克地区再次发生流血冲突。

（德国之声中文网）有8万人参加的俄罗斯本年度最大规模军演周一（9月21日）启动。参加预定本周六结束的此次军演的还有中国、巴基斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、缅甸等另外多个国家。据国际文传电讯社报道，俄国防部通报说，伊朗也将派遣战舰参加"高加索2020"联合军演。

演习在位于伏尔加河畔的阿斯特拉罕地区卡布斯汀训练场正式启动前，俄国防部副部长潘科夫（Nikolai Pankow）上周六称，"演习没有攻击性"。

从莫斯科国防政治家的视角看，此次军演是对北约新近在俄罗斯诸邻国的类似军演的反应。不过，俄军总参谋部同时强调指出，大部分演习地点是在俄境内。

俄军称，此次军演将改善参演国之间的合作，将囊括14个阵地和战场，其中包括黑海和里海。军演的目的之一是，演练如何在解决与反恐有关的武力冲突中动用军队。参演人员中也包括技术人员和民事保护人员。

据称，此次演习中将出动约250辆坦克以及包括火炮系统在内的600多个战斗技术单位。

俄军总参谋部通报说，阿塞拜疆、哈萨克斯坦和印度尼西亚等国的观察员也将到场。

因发生新冠大流行瘟疫，俄罗斯一度在军演问题上有所克制，并要求北约也保持克制。现在，此次军演成为本年度最大演习，不过，规模小于前几年。在去年举行的"中心2019"军演中，共有12.8万官兵及2万个军事技术单位参加。在"复活节2018"军演中，甚至有30万官兵参加，几乎相当于俄军总数的三分之一。

凝炼/李鱼（德新社）

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