 俄罗斯向乌东派去20000雇佣兵？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2022

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时政风云

俄罗斯向乌东派去20000雇佣兵？

俄罗斯的兵源捉襟见肘了？乌克兰东部进攻开始之际，媒体报道称俄军正在组织雇佣军充实兵源，其中包括"瓦格纳集团"。

Ukraine | Krieg | Rauch über Luhansk

顿巴斯卢甘斯克市上空浓烟滚滚

DW.COM

在俄羅斯部隊持續襲擊烏克蘭東部之際，該國國防部稱已為願意交出武器的烏克蘭軍隊與武裝份子在馬里烏波爾開通一條人道主義走廊。與此同時，美英加三國承諾向烏克蘭援助更多的武器。

在俄罗斯集结力量准备对乌克兰东部发起新攻势之际，当地继续疏散平民。俄军撤离乌克兰北部后，基辅附近又发现数十人的乱葬坑。

乌克兰周一表示，迹像显示俄军加大对该国东部的攻势。乌克兰总统泽连斯基重申，该国军队会持续捍卫领土。俄罗斯方面则向马里乌波尔发出新的最后通牒。与此同时，白宫强调，目前美国总统拜登没有出访基辅的计画。不过，西方领导人将在周二晚些时候举行电话会议讨论乌克兰问题。

（德国之声中文网）俄罗斯军队本周二开始在乌东展开强力进攻后，有媒体报道称，在那里参战的俄方军人中包括雇佣军，他们是来自叙利亚、利比亚等国的外国雇佣军，也有俄罗斯私人军事武装"瓦格纳集团"。

据英国《卫报》报道，一名欧盟官员在华盛顿对记者说，有多至20000名雇佣军在乌克兰东部同俄罗斯正规军以及当地分离势力武装联合作战。据悉，雇佣军以步兵为主，没有军车和重型武器，他们的主要使命是"对付乌克兰的反抗势力"。这名不愿透露姓名的欧盟官员还说，这些在乌克兰参加战争的雇佣兵，每月可以得到600至3000美元不等的军饷。乌克兰情报机构曾表示，莫斯科同其支持的利比亚哈弗塔（Khalifa Haftar）将军就雇佣兵事宜签署过协议。

此外，英国国防部今年3月曾发表评估报告称，俄罗斯极右翼准军事组织"瓦格纳集团"将大约1000名成员派往乌克兰参战，它的头目也在其中。瓦格纳的名称来源德国音乐家理查德·瓦格纳（Richard Wagner），他曾是希特勒最崇拜的音乐家。"瓦格纳集团"因参加2014年至2015年的顿巴斯战争、支持当地分离势力而名声大振。这一私人军事武装过往曾活跃在叙利亚、利比亚、中非共和国以及马里等多个国家。他们被指责不尊重人权、手段残忍、实施酷刑。但莫斯科方面一向否认同"瓦格纳武装"有任何牵连，在法律层面，俄罗斯禁止雇佣军。

Ukraine | Krieg | Flüchtlinge in Sjewjerodonezk

乌东百姓赶在俄军进攻前赶紧疏散

公开的信息可以看到，有观点认为，该组织曾在俄罗斯国防部的设施里进行训练，事实上隶属国防部。乌克兰情报部门声称，"瓦格纳集团"多次受委托刺杀泽连斯基总统。不久前，《纽约时报》报道已有200名"瓦格纳集团"士兵在乌克兰阵亡。

鉴于俄罗斯增大火力进攻乌克兰南部和东部，欧盟委员会筹备祭出新一轮制裁方案，包括禁运俄罗斯原油以及加重制裁银行系统，封锁俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank。该行是俄罗斯最大的金融机构。欧委会主席冯德莱恩接受德国媒体采访时证实了以上信息，她表示，"欧盟正在探讨紧急对策，俄罗斯储蓄银行在该国银行系统占比37%。"

(卫报、法新社、n-tv等)

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