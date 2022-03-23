俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？
不少德国人呼吁立即禁止从俄罗斯进口天然气和石油。德国之声评论员Nemanja Rujevic认为，这样做只会给德国自己带来伤害，却不会给乌克兰带来帮助。
如果用文雅一点的句子来形容上周五拜登和习近平近2小时的视频通话，可称为各自表述，没有交集；换作大白话，则是鸡同鸭讲。
《商报》一篇文章关注到欧洲的能源转型，这篇评论指出，在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，程度可能更甚于对俄罗斯进口能源的依赖。《柏林报》则注意到俄罗斯入侵乌克兰打乱全球粮食供应，该媒体表示，全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将进一步推动粮食价格。
俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，甚至拒绝称其为"入侵"。随着俄罗斯在乌克兰袭击居民区造成越来越多平民伤亡，中国的立场面临更大的压力。就中国的角色，德国之声电视部记者在习近平和拜登18日通话前采访了美国战略与国际问题研究中心（CSIS）中国问题专家葛莱仪 (Bonnie Glaser) 。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版