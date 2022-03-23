 俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？ | 经济纵横 | DW | 24.03.2022

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经济纵横

俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？

俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？

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