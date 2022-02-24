 俄罗斯各地爆发反战抗议 | 所有节目 | DW | 26.02.2022

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时政风云

俄罗斯各地爆发反战抗议

俄罗斯44个城市爆发反战抗议。人们冒着被逮捕的风险走上街头，抗议对乌克兰发动的战争。俄罗斯当局迅速作出反应，据称已有1700多名抗议者被拘捕。

  • People protesting in Saint Petersburg

    “不要战争！”

    在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。人们高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

  • Police at the anti-war protests in Moscow

    警方的回应

    尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

  • A person being detained in Moscow

    抗议和逮捕

    活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

  • Protests in Saint Petersburg

    声援乌克兰

    “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

  • Police carrying away a protester

    警察抬走抗议者

    俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

  • Young man showing the peace sign on the back of his hand

    警车上的抗议

    一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。


  • People protesting in Saint Petersburg

    “不要战争！”

    在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。人们高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

  • Police at the anti-war protests in Moscow

    警方的回应

    尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

  • A person being detained in Moscow

    抗议和逮捕

    活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

  • Protests in Saint Petersburg

    声援乌克兰

    “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

  • Police carrying away a protester

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