俄罗斯各地爆发反战抗议

DW事实核查：俄罗斯攻打乌克兰的理由可信吗？

在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。