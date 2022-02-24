俄罗斯各地爆发反战抗议

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俄罗斯44个城市爆发反战抗议。人们冒着被逮捕的风险走上街头，抗议对乌克兰发动的战争。俄罗斯当局迅速作出反应，据称已有1700多名抗议者被拘捕。
在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。人们高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。
尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。
活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。
“不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。
俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。
一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。
在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。
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