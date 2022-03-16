俄罗斯各地反战抗议不间断

奥夫扬尼科娃担心被刑法追究

遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”