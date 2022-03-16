 俄罗斯各地反战抗议不间断 | 所有节目 | DW | 16.03.2022

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时政风云

俄罗斯各地反战抗议不间断

俄罗斯人冒着被逮捕的风险走上街头，抗议政府对乌克兰发动战争。俄罗斯当局不仅反应迅速，还同以往一样对反政府抗议行为实施零容忍政策。

  • Russland Anti-Kriegs Protest in den Nachrichten auf Channel One

    她在俄罗斯“新闻联播”直播时这样抗议！

    3月15日，这张图刷屏！俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。标语写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

  • Russland | Marina Ovsyannikova verlässt das Gerichtsgebäude

    奥夫扬尼科娃担心被刑法追究

    遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”

  • Ukraine-Konflikt - Demonstration in St. Petersburg

    为什么要攻打邻居？

    在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

  • People protesting in Saint Petersburg

    “不要战争！”

    圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

  • Police at the anti-war protests in Moscow

    警方的回应

    尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

  • A person being detained in Moscow

    抗议和逮捕

    活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

  • Protests in Saint Petersburg

    声援乌克兰

    “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

  • Police carrying away a protester

    警察抬走抗议者

    俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

  • Young man showing the peace sign on the back of his hand

    警车上的抗议

    一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。


  • Russland Anti-Kriegs Protest in den Nachrichten auf Channel One

    她在俄罗斯“新闻联播”直播时这样抗议！

    3月15日，这张图刷屏！俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。标语写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

  • Russland | Marina Ovsyannikova verlässt das Gerichtsgebäude

    奥夫扬尼科娃担心被刑法追究

    遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”

  • Ukraine-Konflikt - Demonstration in St. Petersburg

    为什么要攻打邻居？

    在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

  • People protesting in Saint Petersburg

    “不要战争！”

    圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

  • Police at the anti-war protests in Moscow

    警方的回应

    尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

  • A person being detained in Moscow

    抗议和逮捕

    活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

  • Protests in Saint Petersburg

    声援乌克兰

    “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

  • Police carrying away a protester

    警察抬走抗议者

    俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

  • Young man showing the peace sign on the back of his hand

    警车上的抗议

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