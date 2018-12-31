俄罗斯发生天然气爆炸 多人死亡

（德国之声中文网）据发生爆炸事故的车里雅宾斯克州州长鲍里斯·杜布罗夫斯基（Boris Dubrowski）说："至少对4人来说任何帮助都来得太晚了。另外还有10人受伤。据当地政府官员公布的消息称, 79名居民的命运仍不清楚。警方正在全力以赴地寻找其下落。此次天然气爆炸事故发生在乌拉尔地区的马格尼托戈尔斯克市。

建于苏联时代的预制板结构的12层住宅楼因发生煤气爆炸完全坍塌。据称1 6位居民被转移带到安全地带。 事故发生时 有1 5名居民幸亏不在家中。1 1 0 0名左右的居民被迫离开住宅，在除夕寒冷的冬季天气里无家可归。

在事故现场, 数百名救援人员携带7 0辆挖掘机和车辆在瓦砾中全力寻找幸存者。市政府的一位代表表示，零下18度的严寒增添了救援工作的难度。发生事故的工业城市马格尼托戈尔斯克位于莫斯科东部，相距不到 1 7 0 0 公里。

普京飞往出事地点

普京总统指示紧急情况部部长叶夫根尼·济尼切夫（Jewgeni Sinitschew）和卫生部长维罗妮卡·斯克沃茨佐娃（Veronika Skworzowa）前往马格尼托戈尔斯克监督救援工作，之后他自己也动身前往出事地点。

俄罗斯一些危险的居民楼一再发生瓦斯爆炸事故。2017年11月, 伊耶夫斯克市一座预制板结构的建筑倒塌, 造成6人死亡。许多建于苏联时期的老建筑存在着安全隐患, 尤其是安全规则常常得不到遵守。

李京慧/李鱼(德新社、法新社)