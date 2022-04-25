 俄罗斯发动导弹袭击  平民母女丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2022

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俄罗斯发动导弹袭击  平民母女丧生

俄罗斯周末对乌克兰城市敖德萨的空袭行动造成平民伤亡。一名年轻的母亲和她出生仅3个月的女儿死亡。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴行下的最年幼受害者。乌克兰驻德大使再次呼吁德国政府提供更多军事援助。

Ukraine | charkiw | Mutter mit ihrem Neugeborenen im Keller der Entbindungsstation

资料图片：一名乌克兰母亲带着婴儿躲在地下室

（德国之声中文网）俄罗斯周六对乌克兰城市敖德萨（Odessa）进行了空袭。一名母亲和她出生仅三月的女儿在袭击中丧生。乌克兰总统泽连斯基在一份声明中宣布了这个消息。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴下的最幼小的受害者。

美联社援引泽连斯基表示：“战争在这个婴儿一个月大的时候爆发的。” 他谴责袭击者是 “肮脏的混蛋”，并补充将找到应负责任的人，此人将受到惩罚。

瑞士媒体《20分钟》（ 20min.ch）报道，俄罗斯导弹部队周六对敖德萨发起袭击，造成8人死亡，其中包括这对母女。母亲几周前还在社交媒体上分享了为人母的喜悦心情。她在instagram上写道：“"这是我生命中最好的40周。我们的女儿现已经满月了。爸爸送了她人生第一朵花。”

乌克兰当局表示，两枚俄罗斯导弹击中了一个军事设施和两座居民楼。乌克兰总统办公室主任叶麦克（Andriy Yermak）表示，袭击造成至少8人死亡，十多名平民受伤。

Ukraine-Krieg Angriff in Odessa

敖德萨一幢居民楼被击中

德国《明星》（Stern）周刊报道，俄罗斯国防部表示，导弹击中了一个军用机场的物流仓库，那里存放着来自美国和欧洲的 "大量 "武器。

乌克兰驻德大使安德烈·梅尔尼克（Andrij Melnyk），再次呼吁德国政府提供更多的军事援助。《图片报》援引梅尔尼克表示："当你们在德国重型武器的问题上犹豫不决时，俄罗斯会每天杀害更多的乌克兰妇女和儿童。"

观看视频 02:10

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

（综合报道）

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