俄罗斯反战人士在德国陷入窘境

为逃避兵役而逃到德国的俄罗斯人当中，庇护申请获得批准者变得越来越少。德国相关部门宣称，这些人回到俄罗斯后并不会遭遇危险。但当事人显然并不这样认为。

（德国之声中文网）二月底，俄罗斯人帕诺马廖夫（ Oleg Ponomarjow）接到了联邦德国移民及难民事务署拒绝其避难申请的通知。难民事务署认为，帕诺马廖夫返回俄罗斯后，并不会面临危险，因此，他必须在三十天之内离开德国。否则，他有可能会被强制遣返。帕诺马廖夫感到很绝望，他担心，入境俄罗斯的那一刻就会被逮捕，并被送往俄乌前线。

但德国负责难民事务的部门却认为，发生上述场景的可能性微乎其微。帕诺马廖夫表示："俄罗斯的情况越来越遭，随时都有可能发布全面动员令，而我的体检报告和我的驾驶执照会让我去前线开军车。"帕诺马廖夫是2022年9月来到德国的，当时俄罗斯刚刚发布部分动员令不久。德国总理肖尔茨当时还曾表示，那些不愿参加侵乌战争的俄罗斯公民，可以在德国获得庇护。也正是基于德国总理的这番表述，帕诺马廖夫提出了庇护申请，在等候庇护申请审批结果期间，他开始学习德语，并在一家为俄语族群开设的社会融入中心做义工。同他一起来到德国的妻子也提出了庇护申请。

高举反普京标语的帕诺马廖夫在俄罗斯驻德使馆前抗议。 图像来源: DW

对于避难申请遭拒，帕诺马廖夫认为很不公平。"又让我们表达观点，让我们积极参与政治，却又拒绝我们的庇护申请。单凭我们在这里参加了抗议集会，根据俄罗斯的多项法律，我们就会被投入监狱。"他表示，在德期间，他定期参加柏林俄罗斯驻德大使馆前举行的反战集会。因此他担心，一旦返回俄罗斯，会被冠以"玷污俄罗斯军队"的罪名而遭到起诉。

"他们认为，我在俄罗斯是安全的"

另一位叫德米特里（化名）的年轻人则是在征兵处被约谈之后直接出逃的。征兵处给了他几个小时的时间用来收拾行装，但德米特里趁机逃出了俄罗斯。

在俄罗斯期间，德米特里曾参与地下反战活动。他表示，他曾在墙壁上涂写反战标语，还有一些事情则是他不能公开讲的。他的一些伙伴曾炸毁过运送军火的专列。但对德国有关当局来说，这一切并不能证明德米特里会在俄罗斯遭遇危险。德米特里不无讽刺地说："有人认为我在俄罗斯是安全的。这些人自己太胆小，不敢公开和普京对着干，却在呼吁俄罗斯人奋起反抗。"

被征兵入伍的可能性不大？

德国人权组织"联络"是一家专门为各国拒绝履行兵役者和逃兵争取权益的团体。该组织的弗里德里希（ Rudi Friedrich）表示，过去一段时间以来，他阅读了很多以类似措辞拒绝俄罗斯人庇护申请的信函。

弗里德里希表示，从法庭或联邦移民及难民事务署的角度而言，承认难民身份的一个重要前提是，当事人"极有可能会受到迫害"。弗里德里希说："至于那些逃避兵役的俄罗斯人，德国有关当局认为，即便这些人手里有征兵令，也不会面临遭到迫害的危险。他们会认为，当事人岁数过大，并不会真正被应征入伍。他们还会说，俄罗斯有两千五百万随时可以应征的预备役兵员，为什么偏偏会选你去当兵呢？"

这种观点虽然符合法庭的规定，但对庇护申请者却极为不利，以至于他们的庇护申请遭拒，并被遣返俄罗斯。弗里德里希表示："造成的后果是，这些人在俄罗斯确实有被征召入伍的可能性。" 不过，那些从俄乌战场逃出来的俄罗斯逃兵，则可以在德国获得庇护。

俄罗斯逃避兵役者正在阅读庇护申请被拒的通知。 图像来源: DW

庇护申请获批数量在减少

来自德国移民及难民事务署的数据显示，俄乌战争爆发至今，共有4431名符合入伍年龄的俄罗斯人在德国提出庇护申请。其中半数以上的庇护申请已经做出裁决，多数情况下，申请人将被移交至负责为其提供庇护的其他国家。

为俄罗斯逃避兵役者争取权益的德国人权人士弗里德里希 图像来源: Connection e.V.

而由德国负责庇护的案例中，只有159人的庇护申请最终获得批准。412例遭到拒绝。获批庇护申请的比例仍在不断下降。2022年，遭拒或获批的比例为6比4，现在则是1比9。左翼党联邦议员邦格（Clara Bünger） 的工作人员根据联邦移民署的相关数据得出了上述结论。邦格表示："我敦促联邦政府履行诺言，为相关人士提供慷慨的庇护。这也是一个强烈的和平信号。"

能够将当事人遣返俄罗斯吗？

无论是帕诺马廖夫，还是德米特里，都不愿意返回俄罗斯。当被问及，回到俄罗斯后将会面临何种命运时，德米特里说："酷刑、监狱、战争和死亡。"帕诺马廖夫也表示："想到这种情景就很害怕，某天早上，警察上门通知：现在要将你遣返俄罗斯。"

联邦德国移民及难民事务署 图像来源: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

由于现在德国和俄罗斯没有直通航线，所以遣返并不可行。不过，对于来自俄罗斯的刑事犯罪分子，已经有借道塞尔维亚等国家遣返俄罗斯的先例。帕诺马廖夫表示："德国有关部门既然能将刑事犯罪分子遣返俄罗斯，那么，遣返拒绝兵役者又何尝不可呢？"

帕诺马廖夫和德米特里都已对联邦移民及难民事务署的裁定提起上诉。相关的审理可能会持续数年之久。在此期间，他们虽然可以留在德国，但因为身份问题，他们打工求学，甚至租房子都将遇到很多困难。

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