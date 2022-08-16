 俄罗斯反对 联合国核不扩散谈判再次失败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯反对 联合国核不扩散谈判再次失败

持续近一个月的联合国核不扩散条约审议大会于周五以谈判失败告终。俄罗斯阻止就其最终文件达成协议，但表示它并非唯一持保留意见的国家。

一名俄罗斯军人在扎波罗热核电站巡逻执勤

一名俄罗斯军人在扎波罗热核电站巡逻执勤

（德国之声中文网）由于俄罗斯阻止就最终文件达成协议，最新的《不扩散核武器条约》（又称核不扩散条约）审议大会于周五（8月26日）以谈判失败告终。

这次会议在联合国纽约总部持续进行了近一个月，在没有通过最终文件的情况下宣告闭幕。俄罗斯认为，该文件过于“政治化”。

该文件提到了位于乌克兰扎波罗热的欧洲最大核电站的麻烦，但没有点名俄罗斯。

俄罗斯外交部防扩散与军备控制司副司长维什涅维茨基(Igor Vishnevetsky)坚持认为，该文件存在“一大堆问题”，不仅是俄罗斯，许多国家都不同意。

阿根廷主持了这次会议和文件草案的艰难谈判。阿根廷驻联合国大使兹劳韦宁（Gustavo Zlauvinen）说，“我们的世界越来越多地被冲突所困扰，最令人震惊的是，不可想象的核战争的可能性越来越大”，在此历史时刻，面对各方分歧，最终草案代表了他“为取得具有进展的成果”所做的最大努力。

在维什内维茨基发言后，兹劳韦宁对各国代表们说：“在这一点上，我看会议无法就其实质性工作达成协议”。

文件四次提及扎波罗热核电站

《不扩散核武器条约》于1970年生效后，每五年召开一次审议大会。本次审议大会原定2020年举行，但因新冠疫情延后。审议大会以协商一致方式作出的最终决议，需要所有191个缔约国的批准。

这次会议的最终文件中四次提及扎波罗热核电站，敦促条约缔约国严重关注该设施和其他核电站内部或者附近的“军事活动”，认识到乌克兰已经失去了对该地区的控制，以及国际原子能机构（IAEA）无力确保其核材料的安全。

根据这份文件，缔约国还将支持国际原子能机构访问扎波罗热核电站的努力，以确保其核材料未被转移。文件还对乌克兰的核设施，特别是扎波罗热核电站的安全表示“严重关切”，强调“确保乌克兰主管机构的控制至关重要”。

核不扩散条约审议大会第二次以失败告终

全球公民社会联盟“国际废除核武器运动”批评该条约缔约各国未能“通过一项可以信赖的计划来推动裁军，帮助核使用和核试验的受害者，并谴责所有的核威胁”。

这是该条约审议大会第二次未能就其实质性议题达成协议。

2015年举行的上一次审议大会，因在建立中东无大规模杀伤性武器区的问题上存在分歧，也以谈判失败告终。


（美联社、埃菲社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Friedhof in Butscha

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    死伤严重

    联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

  • Polen Ankunft Geflüchtete aus Ukraine

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    流离失所

    自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

  • USA | Rüstung | M777 Haubitzen

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    高额武器援助

    自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

  • Ukraine Bewohner kehren nach Bucha zurück

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    乌克兰的损失

    根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

  • Zahlungsdienstleister SWIFT

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    俄罗斯的损失

    这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

  • Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    资源短缺

    入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

  • Großbirtannien | Felixstowe-Docks in Suffolk

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    经济前景不明朗

    国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。


DW.COM

乌俄相互指责炮击核电站

乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。  

乌克兰最大核电站再遭炮击 美国追加对乌军援

过去几天内，扎波罗热核电站连遭两轮炮击，部分设施受损。美国五角大楼一名高级官员称，乌克兰战争爆发以来，俄军已损失近八万兵员。  

相关内容

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 15, 2022: Russia's President Vladimir Putin makes remarks at the opening of the Army 2022 International Military and Technical Forum at the Patriot military park. Military delegations from 72 countries will take part in the forum. Sergei Bobylev/TASS]

俄乌战况：普京称俄罗斯愿意向盟友提供各类武器 16.08.2022

俄罗斯总统普京在出席一次军事展会时称，俄罗斯愿意向盟友提供各类武器。与此同时，英国方面称，俄罗斯有可能正在筹划在顿涅茨克地区举行关于让该地加入俄罗斯的"公投"活动。

A Russian serviceman guards an area of the Zaporizhzhia Nuclear Power Station in territory under Russian military control, southeastern Ukraine, Sunday, May 1, 2022. (AP Photo)

乌克兰：俄罗斯利用扎波罗热核电站敲诈全世界 12.08.2022

位于乌克兰的扎波罗热核电站是欧洲最大核电站，如今已被俄罗斯军队控制，而且附近不断有炮火燃起，这引起了国际社会的担忧。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [CRIMEA, RUSSIA - AUGUST 16, 2022: Smoke rises from a fire after an explosion at a temporary ammunition storage site of a military unit near the village of Mayskoye, Dzhankoi District. Sergei Malgavko/TASS]

俄乌战况：俄黑海舰队总部发生爆炸 20.08.2022

受莫斯科支持的塞瓦斯托波尔州州长拉兹沃扎耶夫表示，俄罗斯黑海舰队的空军击落无人机导致屋顶发生燃烧，没有人员伤亡。

广告

媒体看中国

联邦经济部部长哈贝克考虑限制德企海外投资上限

德语媒体：联邦经济部改变对华政策

德国《商报》注意到联邦经济部正在酝酿新的对华政策，新政将收紧德企海外投资有关担保以及规模的规定；《明镜在线》则认为用人工降雨应对大面积旱灾，手段不可行。  