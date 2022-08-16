俄罗斯反对 联合国核不扩散谈判再次失败

（德国之声中文网）由于俄罗斯阻止就最终文件达成协议，最新的《不扩散核武器条约》（又称核不扩散条约）审议大会于周五（8月26日）以谈判失败告终。

这次会议在联合国纽约总部持续进行了近一个月，在没有通过最终文件的情况下宣告闭幕。俄罗斯认为，该文件过于“政治化”。

该文件提到了位于乌克兰扎波罗热的欧洲最大核电站的麻烦，但没有点名俄罗斯。

俄罗斯外交部防扩散与军备控制司副司长维什涅维茨基(Igor Vishnevetsky)坚持认为，该文件存在“一大堆问题”，不仅是俄罗斯，许多国家都不同意。

阿根廷主持了这次会议和文件草案的艰难谈判。阿根廷驻联合国大使兹劳韦宁（Gustavo Zlauvinen）说，“我们的世界越来越多地被冲突所困扰，最令人震惊的是，不可想象的核战争的可能性越来越大”，在此历史时刻，面对各方分歧，最终草案代表了他“为取得具有进展的成果”所做的最大努力。

在维什内维茨基发言后，兹劳韦宁对各国代表们说：“在这一点上，我看会议无法就其实质性工作达成协议”。

文件四次提及扎波罗热核电站

《不扩散核武器条约》于1970年生效后，每五年召开一次审议大会。本次审议大会原定2020年举行，但因新冠疫情延后。审议大会以协商一致方式作出的最终决议，需要所有191个缔约国的批准。

这次会议的最终文件中四次提及扎波罗热核电站，敦促条约缔约国严重关注该设施和其他核电站内部或者附近的“军事活动”，认识到乌克兰已经失去了对该地区的控制，以及国际原子能机构（IAEA）无力确保其核材料的安全。

根据这份文件，缔约国还将支持国际原子能机构访问扎波罗热核电站的努力，以确保其核材料未被转移。文件还对乌克兰的核设施，特别是扎波罗热核电站的安全表示“严重关切”，强调“确保乌克兰主管机构的控制至关重要”。

核不扩散条约审议大会第二次以失败告终

全球公民社会联盟“国际废除核武器运动”批评该条约缔约各国未能“通过一项可以信赖的计划来推动裁军，帮助核使用和核试验的受害者，并谴责所有的核威胁”。

这是该条约审议大会第二次未能就其实质性议题达成协议。

2015年举行的上一次审议大会，因在建立中东无大规模杀伤性武器区的问题上存在分歧，也以谈判失败告终。



（美联社、埃菲社）

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