俄罗斯反对 联合国核不扩散谈判再次失败

（德国之声中文网）由于俄罗斯阻止就最终文件达成协议，最新的《不扩散核武器条约》（又称核不扩散条约）审议大会于周五（8月26日）以谈判失败告终。
这次会议在联合国纽约总部持续进行了近一个月，在没有通过最终文件的情况下宣告闭幕。俄罗斯认为，该文件过于“政治化”。
该文件提到了位于乌克兰扎波罗热的欧洲最大核电站的麻烦，但没有点名俄罗斯。
俄罗斯外交部防扩散与军备控制司副司长维什涅维茨基(Igor Vishnevetsky)坚持认为，该文件存在“一大堆问题”，不仅是俄罗斯，许多国家都不同意。
阿根廷主持了这次会议和文件草案的艰难谈判。阿根廷驻联合国大使兹劳韦宁（Gustavo Zlauvinen）说，“我们的世界越来越多地被冲突所困扰，最令人震惊的是，不可想象的核战争的可能性越来越大”，在此历史时刻，面对各方分歧，最终草案代表了他“为取得具有进展的成果”所做的最大努力。
在维什内维茨基发言后，兹劳韦宁对各国代表们说：“在这一点上，我看会议无法就其实质性工作达成协议”。
文件四次提及扎波罗热核电站
《不扩散核武器条约》于1970年生效后，每五年召开一次审议大会。本次审议大会原定2020年举行，但因新冠疫情延后。审议大会以协商一致方式作出的最终决议，需要所有191个缔约国的批准。
这次会议的最终文件中四次提及扎波罗热核电站，敦促条约缔约国严重关注该设施和其他核电站内部或者附近的“军事活动”，认识到乌克兰已经失去了对该地区的控制，以及国际原子能机构（IAEA）无力确保其核材料的安全。
根据这份文件，缔约国还将支持国际原子能机构访问扎波罗热核电站的努力，以确保其核材料未被转移。文件还对乌克兰的核设施，特别是扎波罗热核电站的安全表示“严重关切”，强调“确保乌克兰主管机构的控制至关重要”。
核不扩散条约审议大会第二次以失败告终
全球公民社会联盟“国际废除核武器运动”批评该条约缔约各国未能“通过一项可以信赖的计划来推动裁军，帮助核使用和核试验的受害者，并谴责所有的核威胁”。
这是该条约审议大会第二次未能就其实质性议题达成协议。
2015年举行的上一次审议大会，因在建立中东无大规模杀伤性武器区的问题上存在分歧，也以谈判失败告终。
（美联社、埃菲社）
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
死伤严重
联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。
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流离失所
自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。
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高额武器援助
自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。
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乌克兰的损失
根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。
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俄罗斯的损失
这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
资源短缺
入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
经济前景不明朗
国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。