俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在狱中去世

（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）服刑的亚马尔-涅涅茨地区监狱管理局周五（2月16日）表示，纳瓦尔尼已经死亡。

这家靠近北极圈的监狱管理局在其网站上发表声明表示，纳瓦尔尼周五散步后“感到不适”并且“几乎立即失去了意识”。声明称，监狱方面呼叫了医务人员，医护人员采取了抢救措施，但效果不佳。医护人员确认纳瓦尔尼已经死亡。目前正在确定死亡原因。

莫斯科方面在当天表示，“我们没有关于纳瓦尔尼死因的信息”。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五说，俄罗斯监狱部门正在对纳瓦尔尼的死因进行全面的检查，但他没有关于此事的任何信息。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

此前被加刑 并被转移至北极圈监狱

1976年6月4日出生的纳瓦尔尼是俄罗斯最著名的反对派人士之一。他因批评普京领导的俄罗斯的腐败现象而获得了大批追随者。

纳瓦尔尼2021年从德国返回俄罗斯后被捕，并于2022年3月被判刑。此前他因为遭遇神经毒剂袭击在德国接受了治疗。纳瓦尔尼将差点导致他中毒身亡的谋杀事件归因于俄罗斯国内情报部门的行动。克里姆林宫则否认是此次袭击的幕后黑手。

2023年8月4日，纳瓦尔尼被俄罗斯法庭以极端主义罪名判处19年徒刑。此前，纳瓦尔尼已经因为欺诈罪和藐视法庭罪被判处11年半监禁。

这位俄罗斯反对派领袖在狱中发表了一份呼吁书，恳请俄罗斯人民起来反抗普京，“普京不应该实现他的目标”。纳瓦尔尼当时表示：“我很清楚，我和许多政治犯一样，被判了终身监禁。”

2023年12月中旬，纳瓦尔尼一度失联。后来其团队发表声明称，他被转移至西伯利亚靠近北极圈的一处监狱。他此前被关押在俄罗斯中部弗拉基米尔州的一家监狱。

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被投毒之后返俄：纳瓦尔尼在机场被捕

联合国人权事务高级专员以及包括德国、美国在内的西方多国政府曾呼吁释放纳瓦尔尼，并指责俄罗斯司法系统出于政治目的对反对派进行打压。

纳瓦尔尼获得了2021年欧洲议会的萨哈罗夫奖，表彰他一直以来挑战普京权力主张所做的努力。在过去几年，身在狱中的纳瓦尔尼也获得了诺贝尔和平奖的提名（但未获奖）。

“俄罗斯政权应对这一悲剧性死亡负全部责任”

据法新社报道，关于纳瓦尔尼的离世，多名俄罗斯反对派表示，克里姆林宫应对此负责。一些西方政府也做了类似的表态。拉脱维亚总统说，纳瓦尔尼是“被克里姆林宫残忍杀害的”。挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）在社媒X（前推特）上写道：“俄罗斯政府负有重大责任。”法国外长说，纳瓦尔尼为反抗压迫付出了生命的代价。

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）在X上写道：“纳瓦尔尼曾为自由和民主的价值观而战。为了他的理想，他做出了终极牺牲。欧盟认为俄罗斯政权对这一悲剧性死亡负全部责任。”

德国总理肖尔茨在周五表示，对于纳瓦尔尼去世的消息感到“非常悲伤”，并称这是一个“可怕”的迹象，表明俄罗斯作为一个国家近年来发生了怎样的变化。

（综合报道）

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