 俄罗斯反对派纳瓦尔尼获得萨哈罗夫奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2021

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时政风云

俄罗斯反对派纳瓦尔尼获得萨哈罗夫奖

目前仍在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼被授予今年的萨哈罗夫奖。这是为了表彰他一直以来挑战俄罗斯总统普京权力主张所做的努力。

纳瓦尔尼自今年1月开始在俄罗斯监狱中服刑

纳瓦尔尼自今年1月开始在俄罗斯监狱中服刑

（德国之声中文网）俄罗斯反对派政治家纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）获得了今年欧洲议会的萨哈罗夫奖。现年45岁的纳瓦尔尼目前仍在俄罗斯监狱中服刑。

纳瓦尔尼在2020年夏天中毒，毒药是一种苏联时代使用的神经毒剂。随后，他被送往柏林接受治疗。基本康复后，他返回俄罗斯，立即被捕入狱。俄罗斯方面给出的理由是纳瓦尔尼违反了之前的保释条款，被判入狱两年半。

欧洲议会最大党团欧洲人民党10月20日在推特上宣布，2021年的萨哈罗夫奖授予纳瓦尔尼，并呼吁普京释放纳瓦尔尼。

欧洲议会议长萨索利（David Sassoli）在推特上写道："纳瓦尔尼与腐朽的普京政权进行了不懈的斗争，这让他失去了自由、甚至几乎付出生命代价。今天的奖项肯定了他的巨大勇气，我们再次呼吁立即释放他。"

颁奖仪式将于12月15日在法国斯特拉斯堡举行。萨哈罗夫奖自1988年起由欧盟议会颁给那些在人权、保护少数群体、尊重国际法和思想自由方面做出杰出贡献的机构和个人。其奖金为5万欧元。

该奖项是以诺贝尔和平奖得主、前苏联物理学家安德烈·萨哈罗夫的名字命名的。

第一位获奖者是南非自由战士曼德拉（1988年）。2020年，白俄罗斯反对派人士获得萨哈罗夫奖。2019年的获奖者是身在狱中的中国维族学者伊力哈木·土赫提。

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伊力哈木·土赫提获颁萨哈罗夫奖

今天，欧洲议会的人权奖"萨哈罗夫奖"举行颁奖仪式。获奖者是身在狱中的中国维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。欧洲议会表彰他为"推动维汉民族的对话和理解"做出的努力。  

白俄罗斯反对派获萨哈罗夫人权奖

欧洲议会认为，白俄罗斯反对派人士通过和平手段追求民主、抗议当权者卢卡申科，应该被授以萨哈罗夫人权奖。这也是该国反对派获得的第一个奖项。  

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