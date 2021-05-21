俄罗斯反对派纳瓦尔尼获得萨哈罗夫奖

（德国之声中文网）俄罗斯反对派政治家纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）获得了今年欧洲议会的萨哈罗夫奖。现年45岁的纳瓦尔尼目前仍在俄罗斯监狱中服刑。

纳瓦尔尼在2020年夏天中毒，毒药是一种苏联时代使用的神经毒剂。随后，他被送往柏林接受治疗。基本康复后，他返回俄罗斯，立即被捕入狱。俄罗斯方面给出的理由是纳瓦尔尼违反了之前的保释条款，被判入狱两年半。

欧洲议会最大党团欧洲人民党10月20日在推特上宣布，2021年的萨哈罗夫奖授予纳瓦尔尼，并呼吁普京释放纳瓦尔尼。

欧洲议会议长萨索利（David Sassoli）在推特上写道："纳瓦尔尼与腐朽的普京政权进行了不懈的斗争，这让他失去了自由、甚至几乎付出生命代价。今天的奖项肯定了他的巨大勇气，我们再次呼吁立即释放他。"

颁奖仪式将于12月15日在法国斯特拉斯堡举行。萨哈罗夫奖自1988年起由欧盟议会颁给那些在人权、保护少数群体、尊重国际法和思想自由方面做出杰出贡献的机构和个人。其奖金为5万欧元。

该奖项是以诺贝尔和平奖得主、前苏联物理学家安德烈·萨哈罗夫的名字命名的。

第一位获奖者是南非自由战士曼德拉（1988年）。2020年，白俄罗斯反对派人士获得萨哈罗夫奖。2019年的获奖者是身在狱中的中国维族学者伊力哈木·土赫提。

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