 俄罗斯反制捷克制裁 驱逐20名捷克外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2021

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时政风云

俄罗斯反制捷克制裁 驱逐20名捷克外交官

在捷克因2014年一场致命爆炸事件於17日驱逐18名俄罗斯外交官后，莫斯科18日下令驱逐20名捷克外交官。

Tschechische Republik | Explosion | Russische Botschaft in Prag

俄罗斯下令20名捷克外交官必须在19日离开该国。

(德国之声中文网) 莫斯科外交部18日宣布，俄罗斯已要求20名捷克外交官在19日结束前离开该国。捷克驻俄罗斯大使皮冯卡（Vitezslav Pivonka）在18日晚间被传唤到俄罗斯外交部，并被告知捷克大使馆的20名雇员已被宣布为「不受欢迎的人」。

前一天，捷克当局驱逐18名俄罗斯外交官，指控他们在2014年捷克军火库致命爆炸事件中扮演特务角色。捷克还表示，因2018年俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔 (Sergei Skripal) 在英国中毒事件而被通缉的两名俄罗斯间谍也参与了2014年的军火库爆炸事件。

俄罗斯外交部将布拉格的行为形容成「史无前例」和「荒谬」。俄罗斯外交部18日在一份声明中说：「我们将采取报复措施，迫使挑衅行为的始作俑者明白他们要负起破坏两国之间正常关系基础的全部责任。」

美遭指幕后黑手

这场外交争端加剧了俄罗斯与西方国家之间的紧张局势。此前，因俄罗斯在其与乌克兰的西部边境进行军事集结及其对待反对派政治家纳瓦尔尼的手段，让俄罗斯与西方关系陷入僵局。欧盟外长将在19日的会议上讨论此事。

Tschechische Botschaft in Russland

捷克警察在俄罗斯驻捷克大使馆外镇守。

俄罗斯表示，捷克政府的行动有华盛顿介入的「迹象」。俄罗斯外交部的声明指出：「在美国最近对俄罗斯实施制裁的前提下，捷克当局为了取悦美国，在对付俄罗斯这方面甚至超越了他们的主子。」

美国上周宣布制裁并驱逐10名俄罗斯外交官，以报复美国声称的俄罗斯干涉美国选举丶网络黑客攻击和其他敌对活动。

国际社会如何反应? 

在俄罗斯下令驱逐20名捷克外交官後，美国18日表示，华府与捷克站在同一阵线，「坚决回应俄罗斯在捷克领土内的颠覆行动」。

DW.COM

美国媒体报道称，本周四美国将宣布对俄罗斯实施制裁，以报复俄罗斯涉嫌干预美国大选和进行广泛的黑客攻击。俄罗斯政府发言人称，“美国行动的敌意和不可预测性迫使我们对最坏情景做好准备”。

德国总理默克尔和美国总统拜登通话时一致认为，莫斯科应从俄乌边境一带撤出军队。乌克兰驻德大使要求西方施以军援。同一时期，美国叫停向黑海派遣两艘军舰的计划。

克里姆林宫警告称，邻国乌克兰东部有爆发新内战危险，并表示俄罗斯不会坐视不理。基辅当局则强调没有攻击东部分裂主义势力的计划 ，致力于通过外交途径解决冲突。

美国国务院发言人普莱斯在一份声明中说：「我们必须对俄罗斯损害我们盟友和伙伴的领土完整丶能源安全或关键基础设施的作法采取坚定的反制行动。」

波兰则表示，完全支持捷克驱逐俄罗斯外交官的决定。波兰外交部在推特上表示：「盟友的团结和快速行动让我们变得强大。」

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）在推特上写道，捷克人「暴露了俄罗斯总参谋军事情报局在试图进行危险和恶意行动时将会采取的行动」。一名北约官员表示，北约将支持捷克调查俄罗斯的「恶意活动」，称这些活动是「危险行为」模式的一部分。

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