俄罗斯又在乌克兰动用高超音速导弹？

（德国之声中文网）上周四（3月9日），俄罗斯对乌克兰全境多个目标展开攻势，乌克兰遭受了开战以来最强力的轰炸。基辅方面称，俄罗斯在这一系列袭击中使用了高超音速导弹，至少有9名平民在针对首都基辅和东部重镇哈尔科夫以及西部城市利沃夫等其它地区的导弹袭击中遇难。

莫斯科此前也曾经动用国高超音速导弹--在2022年对乌克兰发动侵略战争初期。高超音速导弹被视为一种特殊的武器。之所以特殊，在于以下几个方面。

高超音速导弹是所向无敌的武器吗？

"天下无敌"--俄总统普京在 2018 年炫耀该国武库时这样夸赞高超音速导弹。

这样的说法或许有所夸张，有宣传色彩。不过，其中多少有些真实成分。高超音速导弹与常规弹道导弹的不同之处在于，它们更难被导弹防御系统拦截，这主要来源于它的飞行速度和高度。

高超音速导弹速度究竟有多快？

高超音速导弹的飞行速度是音速的5至10倍，即 5 到 10 马赫。音速并不固定，因为，它取决于变量，即物体或声波移动的介质及其温度。

作为比较，"协和"商用飞机的最大巡航速度为每小时 2180 公裡（1354 英里），大约是音速的两倍，即 2.04 马赫。高超音速意为高于此速度至少三个等级。

俄罗斯在乌克兰使用的高超音速导弹是"匕首 "型，长8米。

一些专家称，该型导弹时速为 6000 公裡，约 5 马赫；另有一些专家则相信，其速度可达 9 马赫甚至 10 马赫。

无论是何种速度，它都极快。美国军事网站 Military.com 的武器专家解释说，高超音速武器速度极高，以至于"武器前方的气压在移动时形成等离子云，吸收无线电波"。加上其低空飞行能力，使得"匕首"和其它高超音速武器难以被对方雷达系统捕捉到。

低海拔飞行

高超音速导弹的飞行高度远低于常规弹道导弹。它们依循所谓的低大气弹道轨迹。这意味着，及至基于雷达的导弹防御系统探知到它们而开始计时，它们已抵近打击目标，通常已无法及时拦截。

而最关键的是，高超音速导弹可在飞行中一再改变轨迹，从而更易于躲避对方雷达。

俄军在乌克兰使用的高超音速导弹从空中发射，很可能发射自一架 MiG-31战机。

具载核能力的高超音速武器也可从舰只和潜艇上发射。

"匕首"可打击2000公里以远的目标。其他高超音速导弹的射程约1000公里。

如果高超音速导弹部署在加里宁格勒，则可覆盖多个欧洲国家首都。加里宁格勒是俄罗斯飞地，与波兰、立陶宛和波罗的海接壤，距德国首都柏林不到600公里。

但有些分析人士认为，尽管高超音速导弹相对于常规弹道导弹来说具有一系列优势，但是俄罗斯不会轻率地使用它们。2022年5月，美国空军将领格伦∙范赫克（Glen D. VanHerck）对参议院军事委员会表示，俄罗斯在乌克兰使用的"一些高超音速导弹在准确性上面临挑战"。

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