 俄罗斯单日新增病例创新高 黑龙江严防管控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯单日新增病例创新高 黑龙江严防管控

俄罗斯出现历史最多单日新增感染人数。莫斯科市长指出，该市2%居民被感染。与此同时，毗邻俄罗斯的黑龙江省加强防疫措施，哈尔滨宣布关闭所有饭店。

Russland Putin präsentiert neue Regierungsmannschaft - Außenminister Lawrow bleibt im Amt (Reuters/Sputnik/E. Shtukina)

近日，俄罗斯新冠病毒感染人数迅速增长，该国总理米舒斯京（左）也中招

（德国之声）俄罗斯单日通报感染人数出现历史新高。俄罗斯当局5月1日通报，境内新增7933起确诊病例，累计确诊总数达到114431 万人，死亡人数为1169人。

本周六（5月2日），莫斯科市长表示，大约2%的莫斯科居民，即超过25万人被感染。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁（Sergey Sobyanin）在他的博客上写道："根据对不同人群的筛查，实际感染人数约为莫斯科总人口的2%。"

Coronavirus Russland Moskau Polizisten kontrollieren Ausgangssperre (Imago Images/Tass/A. Shcherbak)

莫斯科市长表示，大约2%的莫斯科居民，即超过25万人感染新冠病毒

到目前为止，俄罗斯通报的莫斯科感染人数大约为5.73万例。据官方统计，莫斯科人口约1270万，但实际数字可能更高。

索比亚宁说，莫斯科在过去几个星期里加强了检测能力，并表示，由于实施了种种居家隔离等防疫措施，莫斯科已经"控制了感染的蔓延"。

不过他再次强调，莫斯科还没有度过疫情的高峰期。

本周四，俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）宣布，他被诊断感染了新冠病毒，暂时停职治疗。他已经告诉总统普京自己被诊断感染一事，将进行自我隔离。第一副总理将暂时代行他的职位。

黑龙江成抗疫新前线

与中国其他城市渐渐放松限制不同，毗邻俄罗斯的黑龙江省目前的防疫形势骤然紧张。省会城市哈尔滨采取严格的防疫措施，周六宣布暂时关闭所有餐厅，重新开张的时间要看疫情变化而定。

中国已经进入为期5天的五一长假，游客纷纷前往知名的旅游景点，周六通报的新增病例仅有1例境外输入，与此同时，黑龙江采取严防措施，避免疫情在当地扩散。

China - Suifenhe (Reuters/H. Wu)

毗邻俄罗斯的黑龙江省目前的防疫形势骤然紧张

中俄边境的黑龙江省已成为抗疫的新前线，不少新病例都是从俄罗斯返国的公民。该省已经禁止禁止外来车辆与外来人员进入。

哈尔滨4月中传出两起医院群聚感染的事件后，位于黑龙江省东南方的第三大城牡丹江市，4月末也传出医院内群聚感染事件。牡丹江由于接壤俄罗斯，其辖下的绥芬河市自4月起便出现大量境外移入的新冠病例。

新浪新闻报道，4月30日，牡丹江市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布了《倡议书》。其中提到，建议大家"五一"假期居家过节，做到"少出门、不串门、不聚集"。不组织、不参加各类聚会聚餐活动，避免到人群密集和空气流通不畅的公共场所。

  • BdTD Kirschblüte Bonn Heerstraße Kinder essen Eis (AFP/I. Fassbender)

    新冠下的新常态

    春花绽放 忘却烦恼

    进入了四月，德国波恩老城区的樱花开始绽放。往年，“波恩樱花街”都会在这个时节吸引全球各地的游客。而在今年，前来赏花的大多为本地人。警方在老城区加强了巡逻警力，随时警告民众不要距离过近，不过，明媚春光下，依然不时有人忘却了肆虐的新冠疫情。

  • BdTD Kenia Corona-Krise erreicht Schnittblumen-Produktion (Getty Images/AFP/P. Meinhardt)

    新冠下的新常态

    愁眉苦脸 生计无着

    荷兰的郁金香、肯尼亚的玫瑰......疫情之下，绽放的鲜花并不一定能像波恩老城区那样给人们带来好心情，世界各地的花农们就苦不堪言。肯尼亚的Bliss Flora花圃，以往每天要向海外市场出口12万朵玫瑰，而如今，这些鲜花很可能直接被当作垃圾销毁。

  • BdTD Oxford Hairdresser auf Vordach eines geschlossenen Friseuren-Salons (REUTERS)

    新冠下的新常态

    自己动手 积极“自救”

    女士们长发飘飘情绪稳定，男士们发如鸟巢心急如焚。3月中旬之后，许多欧洲国家的理发店都纷纷关门。那些没能在最后时刻前去照顾理发店生意的男士们，这些天纷纷开始自己动手。在英国牛津的一间理发店屋顶上，两名年轻人就互相打理起了对方的“鸟窝”。网络电商的数据则显示，连日来，理发工具的销量显著上升。

  • BdTD Coronavirus Wiesbaden Hochzeitspaar ohne Gäste vor VW-Bus Oldtimer (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    新冠下的新常态

    排除万难 情比金坚

    德国威斯巴登的这对新人，倒是手捧鲜花，发型也还不错......但是，婚礼上却不见宾客。德国的社交隔离令，让许多对恋人都全盘推翻了原先的婚礼方案：要么改期、要么冷冷清清。不过，这对新人还算幸运，至少还能在一起。

  • BdTD Deutschland Grenze Konstanz und Kreuzlingen mit Abstandszaun zur Schweiz (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    新冠下的新常态

    牛郎织女 莫钻空子

    博登湖畔的德国城市康斯坦茨与瑞士城市克罗伊茨林根比邻而居，本质上是一个城市。国境线在这里只有象征意义，以往根本不会引人注意。不过，疫情爆发后，德瑞边境被封闭，城市内拉起了铁丝网。被迫分隔的恋人们，起初还能隔着铁丝网十指相扣、唇齿相依。卫生部门显然对此很恼火，于是在刚刚过去的周末拉起了第二道铁丝网。

  • BdTD Spargelkönigin eröffnet hessische Spargelsaison (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    新冠下的新常态

    “女王”加冕 注定孤独

    德国人民挚爱的白芦笋，即将迎来收获季节，按照传统，芦笋产区每年都要评选出“芦笋女王”。不过，今年的芦笋女王Saskia注定是“光杆女王”，她甚至不得不自己戴上桂冠。而更严重的问题是：没有欧洲邻国短工们的帮忙，德国的农场根本没有足够的人力来收割地里的芦笋。

  • BdTD - Belgien Brüssel Enten in der Stadt (Imago Images/ZUMA Wire/D. Le Lardic)

    新冠下的新常态

    此消彼长 万物有恒

    人类并非这颗星球的唯一主人。瘟疫之下人类禁足不出，动物们纷纷登场占据空间。在布鲁塞尔的街头，一队秃雁气宇轩昂地穿越街道，甚至还颇守规矩地走了斑马线。也许，真如2019年热播美剧《血疫》所说，人类本身才是地球上的病毒，所谓瘟疫，不过是大自然启动了免疫系统。


文木 / 王凡（路透社，法新社等）

DW.COM

黑龙江成「下个湖北」 居民担忧遭歧视

虽然中国官媒近日不断大肆宣扬武汉在院新冠患者「清零」，但中国东北的黑龙江省却陆续传出群聚感染的案例，当地几个大城市也开始施行严格的防疫措施。当地居民向德国之声表示，他们担忧黑龙江省已成为下一个湖北。 (29.04.2020)  

"列宁万岁!"共产党人庆祝革命领袖诞辰150周年

由于爆发新冠病毒疫情，列宁诞辰150周年的大型庆祝活动只能取消。尽管如此，不仅俄罗斯的共产党人纪念这位国际工人运动的偶像，而且在德国，这位全世界社会主义革命领袖也没有被遗忘。 (22.04.2020)  

疫情未减先解封 俄罗斯巴西如临大敌

在恢复经济与防疫两难下，许多国家在疫情减缓之际选择两者并行。不过世界最大的国家俄罗斯和南美最大的巴西却在病毒感染还在高峰时期就逐步解封，冒险的措施令人担忧无法控制住疫情。 (29.04.2020)  

相关内容

China - Suifenhe

黑龙江成「下个湖北」 居民担忧遭歧视 29.04.2020

虽然中国官媒近日不断大肆宣扬武汉在院新冠患者「清零」，但中国东北的黑龙江省却陆续传出群聚感染的案例，当地几个大城市也开始施行严格的防疫措施。当地居民向德国之声表示，他们担忧黑龙江省已成为下一个湖北。

Volkskongress in China

德语媒体：适得其反的大外宣 30.04.2020

北京宣布5月召开两会依旧受到德媒关注，《法兰克福评论报》指出，在新冠疫情时期，这场大规模会议将是一大挑战。中国欧盟商会主席武特克接受瑞士媒体采访时谈到了中国的经济和政治状况。

China Schule in Hubei vor Wiedereröffnung

德国口罩令生效 中国谨慎复课 27.04.2020

全球数国周末都出现疫情趋缓的迹象，而各国政府也逐渐解封。疫情最先爆发的中国，各地学校逐步开始复课。尽管如此，国家元首与专家仍不忘提醒人民提高警觉，以免疫情再次攀升。与此同时，世卫也警告，目前尚未有证据显示，新冠痊愈者不会二次感染。

广告

经济纵横

Bildergalerie Kaufhäuser Mall in Hongkong (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

泽林观点：新冠危机后没有经济救星

中国今年的消费欲望低迷，与家庭负债不无关联。德国之声专栏作者泽林认为，北京还有刺激经济的空间，但西方国家几乎无法获利。  