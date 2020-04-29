俄罗斯单日新增病例创新高 黑龙江严防管控

俄罗斯出现历史最多单日新增感染人数。莫斯科市长指出，该市2%居民被感染。与此同时，毗邻俄罗斯的黑龙江省加强防疫措施，哈尔滨宣布关闭所有饭店。
（德国之声）俄罗斯单日通报感染人数出现历史新高。俄罗斯当局5月1日通报，境内新增7933起确诊病例，累计确诊总数达到114431 万人，死亡人数为1169人。
本周六（5月2日），莫斯科市长表示，大约2%的莫斯科居民，即超过25万人被感染。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁（Sergey Sobyanin）在他的博客上写道："根据对不同人群的筛查，实际感染人数约为莫斯科总人口的2%。"
到目前为止，俄罗斯通报的莫斯科感染人数大约为5.73万例。据官方统计，莫斯科人口约1270万，但实际数字可能更高。
索比亚宁说，莫斯科在过去几个星期里加强了检测能力，并表示，由于实施了种种居家隔离等防疫措施，莫斯科已经"控制了感染的蔓延"。
不过他再次强调，莫斯科还没有度过疫情的高峰期。
本周四，俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）宣布，他被诊断感染了新冠病毒，暂时停职治疗。他已经告诉总统普京自己被诊断感染一事，将进行自我隔离。第一副总理将暂时代行他的职位。
黑龙江成抗疫新前线
与中国其他城市渐渐放松限制不同，毗邻俄罗斯的黑龙江省目前的防疫形势骤然紧张。省会城市哈尔滨采取严格的防疫措施，周六宣布暂时关闭所有餐厅，重新开张的时间要看疫情变化而定。
中国已经进入为期5天的五一长假，游客纷纷前往知名的旅游景点，周六通报的新增病例仅有1例境外输入，与此同时，黑龙江采取严防措施，避免疫情在当地扩散。
中俄边境的黑龙江省已成为抗疫的新前线，不少新病例都是从俄罗斯返国的公民。该省已经禁止禁止外来车辆与外来人员进入。
哈尔滨4月中传出两起医院群聚感染的事件后，位于黑龙江省东南方的第三大城牡丹江市，4月末也传出医院内群聚感染事件。牡丹江由于接壤俄罗斯，其辖下的绥芬河市自4月起便出现大量境外移入的新冠病例。
新浪新闻报道，4月30日，牡丹江市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布了《倡议书》。其中提到，建议大家"五一"假期居家过节，做到"少出门、不串门、不聚集"。不组织、不参加各类聚会聚餐活动，避免到人群密集和空气流通不畅的公共场所。
文木 / 王凡（路透社，法新社等）
虽然中国官媒近日不断大肆宣扬武汉在院新冠患者「清零」，但中国东北的黑龙江省却陆续传出群聚感染的案例，当地几个大城市也开始施行严格的防疫措施。当地居民向德国之声表示，他们担忧黑龙江省已成为下一个湖北。 (29.04.2020)
由于爆发新冠病毒疫情，列宁诞辰150周年的大型庆祝活动只能取消。尽管如此，不仅俄罗斯的共产党人纪念这位国际工人运动的偶像，而且在德国，这位全世界社会主义革命领袖也没有被遗忘。 (22.04.2020)