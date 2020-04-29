俄罗斯单日新增病例创新高 黑龙江严防管控

（德国之声）俄罗斯单日通报感染人数出现历史新高。俄罗斯当局5月1日通报，境内新增7933起确诊病例，累计确诊总数达到114431 万人，死亡人数为1169人。

本周六（5月2日），莫斯科市长表示，大约2%的莫斯科居民，即超过25万人被感染。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁（Sergey Sobyanin）在他的博客上写道："根据对不同人群的筛查，实际感染人数约为莫斯科总人口的2%。"

到目前为止，俄罗斯通报的莫斯科感染人数大约为5.73万例。据官方统计，莫斯科人口约1270万，但实际数字可能更高。

索比亚宁说，莫斯科在过去几个星期里加强了检测能力，并表示，由于实施了种种居家隔离等防疫措施，莫斯科已经"控制了感染的蔓延"。

不过他再次强调，莫斯科还没有度过疫情的高峰期。

本周四，俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）宣布，他被诊断感染了新冠病毒，暂时停职治疗。他已经告诉总统普京自己被诊断感染一事，将进行自我隔离。第一副总理将暂时代行他的职位。

黑龙江成抗疫新前线

与中国其他城市渐渐放松限制不同，毗邻俄罗斯的黑龙江省目前的防疫形势骤然紧张。省会城市哈尔滨采取严格的防疫措施，周六宣布暂时关闭所有餐厅，重新开张的时间要看疫情变化而定。

中国已经进入为期5天的五一长假，游客纷纷前往知名的旅游景点，周六通报的新增病例仅有1例境外输入，与此同时，黑龙江采取严防措施，避免疫情在当地扩散。

毗邻俄罗斯的黑龙江省目前的防疫形势骤然紧张

中俄边境的黑龙江省已成为抗疫的新前线，不少新病例都是从俄罗斯返国的公民。该省已经禁止禁止外来车辆与外来人员进入。

哈尔滨4月中传出两起医院群聚感染的事件后，位于黑龙江省东南方的第三大城牡丹江市，4月末也传出医院内群聚感染事件。牡丹江由于接壤俄罗斯，其辖下的绥芬河市自4月起便出现大量境外移入的新冠病例。

新浪新闻报道，4月30日，牡丹江市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布了《倡议书》。其中提到，建议大家"五一"假期居家过节，做到"少出门、不串门、不聚集"。不组织、不参加各类聚会聚餐活动，避免到人群密集和空气流通不畅的公共场所。

新冠下的新常态 春花绽放 忘却烦恼 进入了四月，德国波恩老城区的樱花开始绽放。往年，“波恩樱花街”都会在这个时节吸引全球各地的游客。而在今年，前来赏花的大多为本地人。警方在老城区加强了巡逻警力，随时警告民众不要距离过近，不过，明媚春光下，依然不时有人忘却了肆虐的新冠疫情。

新冠下的新常态 愁眉苦脸 生计无着 荷兰的郁金香、肯尼亚的玫瑰......疫情之下，绽放的鲜花并不一定能像波恩老城区那样给人们带来好心情，世界各地的花农们就苦不堪言。肯尼亚的Bliss Flora花圃，以往每天要向海外市场出口12万朵玫瑰，而如今，这些鲜花很可能直接被当作垃圾销毁。

新冠下的新常态 自己动手 积极“自救” 女士们长发飘飘情绪稳定，男士们发如鸟巢心急如焚。3月中旬之后，许多欧洲国家的理发店都纷纷关门。那些没能在最后时刻前去照顾理发店生意的男士们，这些天纷纷开始自己动手。在英国牛津的一间理发店屋顶上，两名年轻人就互相打理起了对方的“鸟窝”。网络电商的数据则显示，连日来，理发工具的销量显著上升。

新冠下的新常态 排除万难 情比金坚 德国威斯巴登的这对新人，倒是手捧鲜花，发型也还不错......但是，婚礼上却不见宾客。德国的社交隔离令，让许多对恋人都全盘推翻了原先的婚礼方案：要么改期、要么冷冷清清。不过，这对新人还算幸运，至少还能在一起。

新冠下的新常态 牛郎织女 莫钻空子 博登湖畔的德国城市康斯坦茨与瑞士城市克罗伊茨林根比邻而居，本质上是一个城市。国境线在这里只有象征意义，以往根本不会引人注意。不过，疫情爆发后，德瑞边境被封闭，城市内拉起了铁丝网。被迫分隔的恋人们，起初还能隔着铁丝网十指相扣、唇齿相依。卫生部门显然对此很恼火，于是在刚刚过去的周末拉起了第二道铁丝网。

新冠下的新常态 “女王”加冕 注定孤独 德国人民挚爱的白芦笋，即将迎来收获季节，按照传统，芦笋产区每年都要评选出“芦笋女王”。不过，今年的芦笋女王Saskia注定是“光杆女王”，她甚至不得不自己戴上桂冠。而更严重的问题是：没有欧洲邻国短工们的帮忙，德国的农场根本没有足够的人力来收割地里的芦笋。

新冠下的新常态 此消彼长 万物有恒 人类并非这颗星球的唯一主人。瘟疫之下人类禁足不出，动物们纷纷登场占据空间。在布鲁塞尔的街头，一队秃雁气宇轩昂地穿越街道，甚至还颇守规矩地走了斑马线。也许，真如2019年热播美剧《血疫》所说，人类本身才是地球上的病毒，所谓瘟疫，不过是大自然启动了免疫系统。



文木 / 王凡（路透社，法新社等）