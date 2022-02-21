俄罗斯加强攻势 声称控制乌克兰最大核电站和地区首府

(德國之聲中文網) 在俄羅斯對烏克蘭首都基輔的一座電視塔發動襲擊後，烏克蘭官方表示至少有5人喪命。烏克蘭國家緊急情況服務局週二 (3月1日)表示，俄羅斯在對烏克蘭首都基輔發動的空襲中，擊中了基輔市中心的電視塔，造成5人死亡，5人受傷。烏克蘭內政部表示，在巴比亞爾區發生爆炸後，設備遭到破壞，目前電視頻道暫時無法正常運作。

基輔市市長克里琴科 (Vitali Klitschko) 分享了電視塔被擊中的影片，並表示為電視塔供電的一個變電站和鐵塔的控制室在導彈襲擊中受損。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克 (Andriy Yermak) 在臉書上說，電視塔附近的巴賓亞爾大屠殺紀念館所在地遭到一次威力巨大的導彈襲擊。

以色列政府與以色列紀念大屠殺的組織譴責俄羅斯空襲破壞位於電視塔附近的巴賓亞爾大屠殺紀念館。以色列外交部長拉皮德 (Yair Lapid) 也在一份聲明中譴責了這一事件，並表示以色列將修復任何損失。拉皮德在一條推文中寫道：「我們呼籲保護和尊重這一神聖的地方」。

巴賓亞爾大屠殺紀念館紀念的是1941年被納粹德國屠殺的33000多名猶太人。該紀念館的主席沙蘭斯基 (Natan Sharansky) 說，俄羅斯總統普丁「試圖歪曲和操縱大屠殺相關的事實」，為非法入侵一個主權民主國家辯護，他說此舉非常可惡。沙蘭斯基補充說：「普丁通過轟炸巴布亞爾遺址開始攻擊基輔，這是具有象徵意義的。」

俄方声称控制赫尔松和乌克兰最大的核电站

俄罗斯方面声称已经完全控制赫尔松（Kherson），这将是俄罗斯自入侵开始以来夺取的第一个地区首府。与此同时，俄罗斯伞兵已经在哈尔科夫登陆，并声称控制了乌克兰最大的核电站。

乌克兰第二大城市哈尔科夫遭到俄罗斯的炮击

国际原子能机构（IAEA）援引来自莫斯科的信息说，俄罗斯军队已经夺取了对乌克兰最大核电站扎波罗热核电站的控制权。

IAEA在一份声明中说，俄罗斯驻维也纳大使馆表示，扎波罗热核电站的工作人员继续确保安全运行。据称，辐射水平目前是正常的。

乌克兰方面则表示，乌克兰人在“保卫”核电站。乌克兰议会在推特上发布了一段视频，称“扎波罗热核电站的居民和员工”阻止俄罗斯军队进入该市，并写道：“乌克兰人民正在用他们的双手捍卫欧洲的核安全”。

扎波罗热核电站是乌克兰四个核电站中最大的一个。乌克兰内政部也警告说，俄罗斯军队也在寻求占领扎波罗热以西约350公里的南乌克兰核电站。

欧盟将7家俄罗斯银行排除在SWIFT外

据欧盟官方消息，欧盟已经实施制裁，将7家俄罗斯银行排除在SWIFT系统之外。俄罗斯第二大银行VTB、Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank、Rossiya Bank、Sovcombank和Vnesheconombank将被给予10天的时间来结束其SWIFT业务。

“我们在SWIFT下列出的这些银行......都是基于它们与（俄罗斯）国家的联系以及与战争的隐性联系。我们并没有对（俄罗斯）整个银行系统进行全面施禁”，一位欧盟高级官员告诉路透社。

这个名单也没有列出两家主要的俄罗斯银行——俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank），这两家银行被保留在SWIFT内，以允许欧盟国家为俄罗斯的天然气和石油运输付款。

观看视频 01:42 SWIFT制裁为何被称为“经济核武器”?

5309名乌克兰难民进入德国

联合国难民署3月2日表示，迄今为止，有83万5928人逃离了乌克兰。联合国难民署署长格兰迪(Filippo Grandi)称，一天前这一数字还是67.7万。联合国难民署表示，这一数字正在“成倍增长”，并可能在数小时内突破100万大关。

在逃亡者中，超过一半的人已向西进入波兰。德国内政部发言人表示，共有5309人已登记从乌克兰进入德国。

乌克兰政府3月2日表示，在过去七天里，至少有2000人死亡，并称其中“不包括我们的保卫者”。据乌克兰国家紧急事务局称，在周三俄罗斯炮击所导致的400场火灾中，150人获救，但10名救援人员在执行任务中殉职。

俄罗斯称“准备好了”继续与乌克兰会谈

克里姆林宫说，一个俄罗斯代表团“准备好了在周三晚上继续与乌克兰谈判代表进行会谈”。

不过，目前尚不清楚乌克兰官员是否会出席。

2月28日的谈判无果而终

莫斯科入侵以来的第一轮乌俄会谈于周一举行。谈判没有取得什么进展，只以同意再次会谈而告终。

周二，乌克兰总统泽连斯基要求俄罗斯在进行第二轮谈判之前停止轰炸。他在接受路透社采访时说：“至少要停止轰炸，然后再坐上谈判桌”。

歐美持續多方施力

正當俄羅斯大軍持續逼近烏克蘭首都基輔之際，烏克蘭負責歐盟整合相關事務的前副部長佩圖霍夫 (Sergiy Petukhov) 接受德國之聲訪問時表示，由於俄羅斯軍隊繼續壓制基輔，當地公民和政府官員已經準備好保衛這座城市。

現在在基輔國立大學莫希拉學院授課的佩圖霍夫說，除非俄羅斯發動不分青紅皂白的炮擊，否則烏克蘭有很大的機會可以守住基輔。他說：「反對普丁的不僅是軍隊，還有基輔的人民。我們組織得很好，也已準備好站穩我們的立場。」

佩圖霍夫補充說，基輔人民已經准備好應對接下來的一切。他還敦促歐盟考慮烏克蘭申請加入該組織的請求，以示對烏克蘭人民的聲援，因為他們走上街頭阻止俄羅斯軍隊繼續推進。他說：「你可以看到來自烏克蘭各地的影像，普通人走在前面阻止俄軍推進。因此，這些人需要來自歐洲的保證。」

而在烏克蘭總統泽连斯基透過演說再次向歐盟喊話的同日，法國、德國與波蘭代表在波蘭城市羅茲 (Lodz) 舉行一場會議，三國表示支持烏克蘭和歐盟之間更緊密的政治和經濟關係。

他們表示將致力於加強烏克蘭與歐盟及其內部市場的政治聯繫和經濟一體化。此前，烏克蘭於週一正式申請加入歐盟。然而，儘管自俄羅斯入侵以來烏克蘭的訴求得到了一些歐盟成員國的支持，但這個過程仍可能需要數年時間。

在週二向歐洲議會緊急會議發表的影片講話中，泽连斯基說，烏克蘭人現在正在為平等的願望付出生命，「沒有人可以打垮我們。我們很強大。我們是烏克蘭人。我們證明了我們的力量。我們證明了至少我們和你們一樣。」

另一方面，烏克蘭總統泽连斯基 (Volodymyr Zelenskyy)在3月1日與美國總統拜登通電話，並在通話後於推特發文表示：「我們討論了美國在反俄制裁和對烏克蘭國防援助方面的領導作用。我們必須盡快阻止侵略者。謝謝你的支持！」

同日，在他舉行國情咨文演講之前，美國總統拜登將矛頭指向俄羅斯政府，表示俄羅斯總統普丁低估了西方對其入侵烏克蘭決定的反應。他表示：「普丁的戰爭是有預謀的，無緣無故的」。

拜登說，普丁以為自己可以在國內分裂西方國家，但是「他錯了」，因為西方國家已經準備好了。

與此同時，德國財政部長林德納 (Christian Lindner) 說，他和七國集團的財政部長已經醞釀了進一步制裁俄羅斯的相關措施。

林德納說，之前實施的制裁已經對俄羅斯的資本市場和貨幣產生了巨大影響。而在柏林舉行的會議上，七國集團財長們針對采取的進一步措施交換了建議。他說：「我們的重點是將對俄羅斯經濟、普丁的支持者和俄羅斯資本市場的損害放到最大。盧布的價值處於直線下滑的狀態，在所有措施中，我們希望對俄羅斯打這場戰爭的能力產生影響。」

(路透社、法新社、美聯社)

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