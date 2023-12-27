俄罗斯副总理：如今俄石油主要卖往中、印

（德国之声中文网）负责俄罗斯能源部门的俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）对俄罗斯官媒Rossiya-24说，俄罗斯已经成功规避了西方对其石油的制裁，将石油从欧洲转向了中国和印度，俄罗斯对这两个国家的原油出口量约占其原油出口总量的90%。

诺瓦克说，早在西方国家对莫斯科实施制裁前，俄罗斯已经开始与亚太国家建立联系。他说：“至于对欧美的供应限制和禁运……只会加速我们调整能源流动方向的进程。”他还表示，欧洲在俄罗斯原油出口中的份额已经从此前的约40-45%降至约4-5%。

这位俄罗斯副总理指出，俄罗斯目前的主要合作伙伴是中国，中国在俄罗斯原油出口中的份额已增至约45-50%，“当然还有印度……早些时候，（俄罗斯）基本上没有对印度的（原油）供应；而过去两年来，对印度的总供应份额已达40%”。

在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，欧美对俄罗斯施加多轮制裁，制裁涵盖原油和石油产品。这导致俄罗斯对欧盟的原油出口大降。欧盟统计局今年3月底公布的数据显示，美国已取代俄罗斯成为欧盟最大的原油供应国。

在谈及产油国组织欧佩克+时，诺瓦克说，俄罗斯坚持履行其削减供应的义务，认为明年布伦特原油价格为每桶80至85美元，与目前的水平基本一致。

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

中方暂停参与俄罗斯北极液化天然气项目？

美国上个月还宣布对俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克公司的北极液化天然气二号项目 （Arctic LNG 2）实施制裁。据俄罗斯《生意人报》（Kommersant）报道，该项目的外国股东因担心受到制裁影响，暂停参与该项目，放弃为其融资和承购合同的责任。其中也包括中国方面的中石油、中海油。

不过，中方目前对于这一消息不置可否。据中国媒体“界面新闻”报道，中石油相关人士表示不了解情况；中海油对该媒体回应称，没有要发布的信息。

中国外交部发言人毛宁在12月26日的记者会上回应中石油是否与俄北极液化二号项目终止合作问题时表示，“中俄在相互尊重、平等互利的基础上，开展正常的经贸合作，不应当受到任何第三方的干预和限制，事实证明制裁和施压解决不了问题，反而会造成外溢影响”。

行业消息人士上周告诉路透社，美方的制裁导致诺瓦泰克公司宣布对该项目的液化天然气买家发出不可抗力通知。

俄罗斯副总理诺瓦克说，该项目的第一条生产线实际上已开始生产液化天然气，预计将于2024年第一季度首次供应。

行业消息人士则对路透社表示，虽然该项目第一条生产线生产出了“首滴”液化天然气，但要达到每年660万吨的额定产能还需时日。

对俄原油制裁后将产生怎样影响？

（路透社等）

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