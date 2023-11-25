 俄罗斯前总理被列为“外国代理人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯前总理被列为“外国代理人”

曾经作为俄罗斯总理的卡西亚诺夫（Michail Kassjanow）一度是权力中心的一部分。后来，他逐渐背离官方路线，现在被俄罗斯当局盯上了。

米哈伊尔·卡西亚诺夫，公开批评俄罗斯对乌克兰的战争（2015年在莫斯科）

米哈伊尔·卡西亚诺夫，公开批评俄罗斯对乌克兰的战争（2015年在莫斯科）

（德国之声中文网）卡西亚诺夫，这位俄罗斯前总理和现在的流亡反对派人士，被莫斯科当局列为"外国代理人"。卡西亚诺夫在乌克兰战争中站在基辅政府一边，被俄罗斯司法部列入了相应名单。

该部门指责卡西亚诺夫"反对在乌克兰的军事特别行动"。他还是"俄罗斯反战委员会"的成员，该委员会的活动旨在"破坏俄罗斯的外交和内政"。这个委员会去年由俄罗斯反对派成立。其创始人之一是现居海外的前寡头米霍多尔科夫斯基（Michail Chodorkowski）。

为普京而死？这些年轻人说“不”

卡西亚诺夫在2000至2004年间担任普京政府的总理。被解职后，他加入了反对派，并成为克里姆林宫的著名批评者。2008年，他想参加总统选举，但因为支持者的签名被指控伪造而未被允许。

2022年，卡西亚诺夫流亡海外。他公开解释此举是由于俄罗斯对乌克兰的侵略战争。但并未公开其居住地。

被列为"外国代理人"将对个人或机构带来严格的要求。他们必须公开其资金来源，并有责任标记其出版物。这也适用于在线网络的发帖。受影响的非政府组织指责称，这一身份使得俄罗斯人转而远离他们--因为害怕被指控与"外国代理人"合作​​。

(德新社、法新社)

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想

相关内容

Russian President Vladimir Putin takes part in the opening ceremony of road construction projects in the regions of Russia via videoconference at the Novo-Ogaryovo State residence outside Moscow in Moscow, Russia, Monday, Oct. 16, 2023. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

俄國當和平使者？普丁與納坦雅胡通話促停火 17.10.2023

以哈衝突以來，俄羅斯除了在聯合國推動停火的草案，俄國總統普丁16日更與以色列總理通電話，強調應和平解決問題。稍早在與巴勒斯坦、埃及等國領袖通話時，他更呼籲應推動建立「獨立的巴勒斯坦國」，與以色列和平共處。

18.10.2023+++ Indonesian President Joko Widodo, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev with other leaders wave for a group photo at the Third Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China, October 18, 2023. Suo Takekuma/Pool via REUTERS

习近平: 中国将为“一带一路”再注资千亿美元 18.10.2023

在北京举行的“一带一路”峰会上，中国领导人习近平宣布将为这一全球基础设施建设倡议注资1000亿美元，并批评了西方针对中国“去风险”的努力。

ARCHIV 24/05/2022 FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny is seen on a screen via a video link from the IK-2 corrective penal colony in Pokrov during a court hearing to consider an appeal against his prison sentence in Moscow, Russia May 24, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

俄反对派领袖纳瓦尔尼被加刑 呼吁民众反抗普京 05.08.2023

正在监狱服刑的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼，8月4日被俄罗斯法庭以极端主义罪名再度追加多年刑期。欧美各国纷纷谴责俄罗斯滥用司法。德国外长贝尔博克称“普京最害怕的就是有人站出来反对战争和腐败、支持民主——即使是在牢房里。”

广告

媒体看中国

Taiwan Taipei | Gruppenfoto abgeordneter der Parteien KMT und TPP

德语媒体：“蓝白合”破局与北京的威胁

台湾国民党与民众党“蓝白合”最终破局，侯友宜与柯文哲各自登记参选。德语媒体指出，在野党整合失败并以闹剧收场，使民调领先的赖清德的竞争压力更小，“胜负可能已经分晓”。