俄罗斯前总理被列为“外国代理人”

（德国之声中文网）卡西亚诺夫，这位俄罗斯前总理和现在的流亡反对派人士，被莫斯科当局列为"外国代理人"。卡西亚诺夫在乌克兰战争中站在基辅政府一边，被俄罗斯司法部列入了相应名单。

该部门指责卡西亚诺夫"反对在乌克兰的军事特别行动"。他还是"俄罗斯反战委员会"的成员，该委员会的活动旨在"破坏俄罗斯的外交和内政"。这个委员会去年由俄罗斯反对派成立。其创始人之一是现居海外的前寡头米霍多尔科夫斯基（Michail Chodorkowski）。

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卡西亚诺夫在2000至2004年间担任普京政府的总理。被解职后，他加入了反对派，并成为克里姆林宫的著名批评者。2008年，他想参加总统选举，但因为支持者的签名被指控伪造而未被允许。

2022年，卡西亚诺夫流亡海外。他公开解释此举是由于俄罗斯对乌克兰的侵略战争。但并未公开其居住地。

被列为"外国代理人"将对个人或机构带来严格的要求。他们必须公开其资金来源，并有责任标记其出版物。这也适用于在线网络的发帖。受影响的非政府组织指责称，这一身份使得俄罗斯人转而远离他们--因为害怕被指控与"外国代理人"合作​​。

(德新社、法新社)

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