 俄罗斯制造：治疗新冠病毒药物Avifavir | 科技环境 | DW | 09.08.2020

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科技环境

俄罗斯制造：治疗新冠病毒药物Avifavir

基于一种日本流感药的俄制药物Avifavir（中译名"阿维法韦"）已向15国销售。德国也储存了该药品。Avifavir到底有没有用？

Japan Coronapandemie - Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19 Favipiravir (picture-alliance/dpa/Kimimasa Mayama)

俄罗斯当局称，已向15国供应Favipiravir (Avifavir)       

（德国之声中文网）俄罗斯直接投资基金（RDIF）负责人德米特里耶夫（Kirill Dmitrijew）在国家电视台上表示，"我们成就显著：已向15个国家提供了这一药物"。他称，目前，实际上只有两种抗病毒药品供应他国：美国的Remdesivir（中译名"瑞德西韦"）和俄罗斯的Avifavir，"由于美国购买了90%的瑞德西韦，因此，15个国家购买我们的药品，便就不奇怪了。"这些国家中有南非，以及拉美7国。   

今年5月底，俄罗斯当局批准了一种名为"Favipiravir"的药品上市。该药物由俄罗斯直接投资基金和位于奇姆基市（Chimki）的药业公司Khimrar合作研制，药方基于日本同名流感药物，商贸名"Avigan"。  

德米特里耶夫曾在与俄总统普金会晤时解释说，俄方对该药"小有改动"。６月份，俄罗斯医院首次得到了这种俄制的商贸品牌为"Avifavir"的这种药物，用于治疗新冠肺炎COVID-19。该国媒体称该药是"抗击新冠病毒的俄罗斯药"。

日本药方     Favipiravir (Avigan) 2014年在日本被批准用于治疗流感，但有限制，只能用于治疗新型流感病毒，但也可以在其它药物均告无效的情况下，作为最后手段使用。     根据西方媒体的报道，该药物的审批程序困难，整整延续了３年，由于有可能导致新生婴儿畸形等副作用，孕妇及喂奶的女性不能用。   

Russland Moskau | Desinfizierung einer Bahnstation (picture-alliance/dpa/TASS/A. Novoderezhkin)

2020年春季，莫斯科采取消毒措施  

DW.COM

对新冠疫苗的国际研究正在加紧进行。但是包括世卫组织总干事谭德塞在内的一些专家警告人们对此不要过于乐观。谭德塞宁愿主张人们采取务实的行动。

英国媒体报道称，美国政府已经几乎买断生产瑞德西韦的美国制药公司吉利德公司未来3个月的全部产量。这有可能造成其它国家3个月内无药可买。瑞德西韦被看作是治疗新冠肺炎的有效药物。世卫组织表示，已开始着手调查此事。

美国当局允许对新冠患者紧急使用瑞德西韦（remdesivir）。该药因其潜在的抗疫疗效一度被中国网民音译为“人民的希望”，但是目前中美得出的试验结果却截然不同。

Favipiravir能遏止一系列病毒的增加。在非洲，它被用于抗击埃博拉病毒。医疗人员也称它是在美国登记的抗埃博拉药物Remdesivir的日本版。Remdesivir也被认为是一种很有希望的抗击COVID-19的药物。  

新冠病毒瘟疫爆发前，作为治疗其它流感的药物，Avigan在日本没有竞争对手。市场上买不到该药品，它只是受政府委托生产，作为应对大流行瘟疫的储备。从2020年2月起，日本医院被允许使用该药。据日媒报道，在治疗轻度新冠患者上，该药相当有效，但对付重患者几乎无用。
  
德国储备性购买    

日本不是使用Avigan对付新冠病毒的唯一国家。从４月份开始，包括德国在内的约40个国家将该药与其它数十种很有希望的药品一起用于治疗新冠肺炎COVID-19临床试验。     联邦卫生部在回答德国之声的相关询问时表示，已购入26万 Avigan药片用作储备，以在一旦发生新一波感染时，分配给特定医院，用于治疗新冠重病人。     Favipiravir也在中国生产并用来对付新冠病毒。柏林Charite医院病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）指出，在中国，患者一直使用高剂量Favipiravir。他警告说，这种药物有可能导致肾疾这样的副作用，因此，是否能长期使用值得怀疑。   

审慎乐观

德俄科赫-梅奇尼科夫论坛（Koch-Metschnikow-Forum）主席哈恩（Helmut Hahn）认为，在对付新冠病毒方面，Favipiravir很有前途，不亚于Remdesivir。

哈恩称，由于尚未提供全面研发数据，在德国，还不能完全开放此类药物。他指出，俄罗斯今天就将该药物用于治疗庞大数量的病人，这可以理解。他表示，俄罗斯面对更大的新冠疫情，因此，只能采取紧急措施，此外，在俄罗斯，在临床试验和药物审批的监管和规定方面不像德国那么严格。不过，他强调，"它并不意味着，这方比那方更好。"     柏林，新官病毒患者接受治疗     不来梅大学病毒学教授格莱斯克（Gerd Glaeske）认为，Favipiravir是一种与Remdesivir相当的药物，至少可以缓解病情。谈及俄罗斯方面的小更动，他建议，仔细阅读药物说明。

在批准Favipiravir (Avifavir)时，俄罗斯卫生部称，该药品具有抗病毒直接效用。在俄罗斯国家药物登记处网页上，该药被称为"抗病毒药"，只能用于医院，必须登记在案，并有记录，此外，还必须在治疗新冠病毒框架内，提供所实施的临床试验的报告。
  
  
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