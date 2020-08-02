俄罗斯制造：治疗新冠病毒药物Avifavir

（德国之声中文网）俄罗斯直接投资基金（RDIF）负责人德米特里耶夫（Kirill Dmitrijew）在国家电视台上表示，"我们成就显著：已向15个国家提供了这一药物"。他称，目前，实际上只有两种抗病毒药品供应他国：美国的Remdesivir（中译名"瑞德西韦"）和俄罗斯的Avifavir，"由于美国购买了90%的瑞德西韦，因此，15个国家购买我们的药品，便就不奇怪了。"这些国家中有南非，以及拉美7国。

今年5月底，俄罗斯当局批准了一种名为"Favipiravir"的药品上市。该药物由俄罗斯直接投资基金和位于奇姆基市（Chimki）的药业公司Khimrar合作研制，药方基于日本同名流感药物，商贸名"Avigan"。

德米特里耶夫曾在与俄总统普金会晤时解释说，俄方对该药"小有改动"。６月份，俄罗斯医院首次得到了这种俄制的商贸品牌为"Avifavir"的这种药物，用于治疗新冠肺炎COVID-19。该国媒体称该药是"抗击新冠病毒的俄罗斯药"。

日本药方 Favipiravir (Avigan) 2014年在日本被批准用于治疗流感，但有限制，只能用于治疗新型流感病毒，但也可以在其它药物均告无效的情况下，作为最后手段使用。 根据西方媒体的报道，该药物的审批程序困难，整整延续了３年，由于有可能导致新生婴儿畸形等副作用，孕妇及喂奶的女性不能用。





Favipiravir能遏止一系列病毒的增加。在非洲，它被用于抗击埃博拉病毒。医疗人员也称它是在美国登记的抗埃博拉药物Remdesivir的日本版。Remdesivir也被认为是一种很有希望的抗击COVID-19的药物。

新冠病毒瘟疫爆发前，作为治疗其它流感的药物，Avigan在日本没有竞争对手。市场上买不到该药品，它只是受政府委托生产，作为应对大流行瘟疫的储备。从2020年2月起，日本医院被允许使用该药。据日媒报道，在治疗轻度新冠患者上，该药相当有效，但对付重患者几乎无用。



德国储备性购买

日本不是使用Avigan对付新冠病毒的唯一国家。从４月份开始，包括德国在内的约40个国家将该药与其它数十种很有希望的药品一起用于治疗新冠肺炎COVID-19临床试验。 联邦卫生部在回答德国之声的相关询问时表示，已购入26万 Avigan药片用作储备，以在一旦发生新一波感染时，分配给特定医院，用于治疗新冠重病人。 Favipiravir也在中国生产并用来对付新冠病毒。柏林Charite医院病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）指出，在中国，患者一直使用高剂量Favipiravir。他警告说，这种药物有可能导致肾疾这样的副作用，因此，是否能长期使用值得怀疑。

审慎乐观

德俄科赫-梅奇尼科夫论坛（Koch-Metschnikow-Forum）主席哈恩（Helmut Hahn）认为，在对付新冠病毒方面，Favipiravir很有前途，不亚于Remdesivir。

哈恩称，由于尚未提供全面研发数据，在德国，还不能完全开放此类药物。他指出，俄罗斯今天就将该药物用于治疗庞大数量的病人，这可以理解。他表示，俄罗斯面对更大的新冠疫情，因此，只能采取紧急措施，此外，在俄罗斯，在临床试验和药物审批的监管和规定方面不像德国那么严格。不过，他强调，"它并不意味着，这方比那方更好。" 柏林，新官病毒患者接受治疗 不来梅大学病毒学教授格莱斯克（Gerd Glaeske）认为，Favipiravir是一种与Remdesivir相当的药物，至少可以缓解病情。谈及俄罗斯方面的小更动，他建议，仔细阅读药物说明。

在批准Favipiravir (Avifavir)时，俄罗斯卫生部称，该药品具有抗病毒直接效用。在俄罗斯国家药物登记处网页上，该药被称为"抗病毒药"，只能用于医院，必须登记在案，并有记录，此外，还必须在治疗新冠病毒框架内，提供所实施的临床试验的报告。





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