俄罗斯切断哈萨克斯坦出口原油通道

（德国之声中文网）据国际文传电讯社当地时间周二（7月5日）夜间报道，责令中止运营的理由是"可能的环境破坏"。观察家注意到，因乌克兰战争，俄罗斯同位于中亚的前苏联加盟共和国哈萨克斯坦之间新近出现分歧。

运营方为里海管道联盟（CPC），是俄罗斯和哈萨克斯坦共同管理的跨国公司。在一份声明中，该公司称 "被迫执行法院裁决"，但将提出上诉。此前，俄有关当局虽认定运营方有关清理可能的石油泄漏应急计划的文件不完整，并同意运营方在11月30日之前解决问题。但在周二的法庭听证会上，区域运输监管机构却突然要求关闭该码头，并获法院认可。

哈萨克斯坦是内陆国家，无海洋通道。该国出口的石油80%经由俄南部港口城市新罗西斯克（ Noworossijsk ）码头，其年运输能力为6700万吨。哈总统托卡耶夫不久前表示，尽管发生乌克兰战争和对俄罗斯的相关制裁，但将向欧盟提供更多石油和天然气，以确保欧洲大陆的能源安全。该国未承认受莫斯科保护的乌东分离主义共和国。哈萨克斯坦总统府一副部长近日强调，他的国家"无意被人滥用为破坏（对俄）制裁的绕行大道"，仍将称乌克兰"战争"，并将扩建与欧盟的关系。今年1月哈萨克斯坦发生流血骚乱后，因担心”颜色革命“，俄罗斯曾派兵平息骚乱。

（德新社，明镜周刊）

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