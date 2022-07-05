 俄罗斯切断哈萨克斯坦出口原油通道 | 经济纵横 | DW | 06.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

俄罗斯切断哈萨克斯坦出口原油通道

俄罗斯南部一法院做出裁决，黑海海滨一个用于将哈萨克斯坦石油输往欧洲的码头必须停止运营30天。

Russland Noworossijsk 2021 | Caspian Pipeline Consortium, Terminal

（德国之声中文网）据国际文传电讯社当地时间周二（7月5日）夜间报道，责令中止运营的理由是"可能的环境破坏"。观察家注意到，因乌克兰战争，俄罗斯同位于中亚的前苏联加盟共和国哈萨克斯坦之间新近出现分歧。 

运营方为里海管道联盟（CPC），是俄罗斯和哈萨克斯坦共同管理的跨国公司。在一份声明中，该公司称 "被迫执行法院裁决"，但将提出上诉。此前，俄有关当局虽认定运营方有关清理可能的石油泄漏应急计划的文件不完整，并同意运营方在11月30日之前解决问题。但在周二的法庭听证会上，区域运输监管机构却突然要求关闭该码头，并获法院认可。 

哈萨克斯坦是内陆国家，无海洋通道。该国出口的石油80%经由俄南部港口城市新罗西斯克（ Noworossijsk ）码头，其年运输能力为6700万吨。哈总统托卡耶夫不久前表示，尽管发生乌克兰战争和对俄罗斯的相关制裁，但将向欧盟提供更多石油和天然气，以确保欧洲大陆的能源安全。该国未承认受莫斯科保护的乌东分离主义共和国。哈萨克斯坦总统府一副部长近日强调，他的国家"无意被人滥用为破坏（对俄）制裁的绕行大道"，仍将称乌克兰"战争"，并将扩建与欧盟的关系。今年1月哈萨克斯坦发生流血骚乱后，因担心”颜色革命“，俄罗斯曾派兵平息骚乱。

（德新社，明镜周刊）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

防堵「颜色革命」 中国称愿助哈萨克斯坦抵御外来势力

哈萨克斯坦总统托卡耶夫指控外来势力试图介入该国发动政变。俄罗斯总统普京称，不会允许哈萨克局势稳定遭到破坏。中国也表态，愿加深与这个中亚国家的安全合作，协助抵御外来势力干涉。  

哈萨克斯坦总统：我下令可以无预警开枪

鉴于抗议浪延续多日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫明确表示，授权安全部队可以在无事先警告的情况下开枪。当局称，迄今有40多人丧失。中国方面最新表态称，“支持一切有利于哈当局尽快平息事态的努力”。习近平也称赞托卡耶夫有担当。  

相关内容

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, geht nach seiner Rede bei einem Solidaritätsabend der Ukraine im Berliner Friedrichstadtpalast an Flaggen der Ukraine, der Europäischen Union und Deutschland vorbei. Es werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

言论引发争议 乌克兰驻德大使或"奉调回国" 05.07.2022

乌克兰驻德大使梅尔尼克无疑是德国目前受关注程度最高的外国使节。此前有关乌克兰纳粹历史的表述引发广泛争议后，梅尔尼克的驻德大使生涯可能将被画上句号。

27.05.2022 Pretrial detention center for Russian prisoners of war visited by DW.

"我们受骗了"：在乌克兰的俄罗斯战俘 03.07.2022

俄罗斯俘虏被关押在乌克兰监狱。他们在那里的待遇如何，他们现在对战争有什么看法？德国之声记者采访了多名俄罗斯战俘。

Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline Jamal mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden. (zu Russische Erdgaslieferungen an Polen eingestellt) +++ dpa-Bildfunk +++

能源出口国俄罗斯大发战争财 最大买家是谁？ 13.06.2022

根据一项分析报告，俄罗斯在入侵乌克兰战争头100天里就从化石燃料出口中获得930亿欧元巨额收入。 按国别统计，中国是俄能源的最大客户，德国紧随其后。

广告
Symbolbild I PC circuit board

打擊中國芯片產業 美國施壓ASML擴大出口禁令

美國試圖打擊中國芯片產業崛起。彭博的報導引述知情人士，指華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止半導體製造設備大廠阿斯麥（ASML）向中國出售生產芯片所需的關鍵設備。消息一出，ASML股價應聲下跌。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  