 俄罗斯出兵乌克兰 引发全球股市震荡 | 经济纵横 | DW | 24.02.2022

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经济纵横

俄罗斯出兵乌克兰 引发全球股市震荡

俄罗斯派兵入侵乌克兰，也引发全球股市的恐慌情绪。原油、黄金上涨的同时，股市剧烈波动。

Deutschland Symbolbild Aktienindex

（德国之声中文网）俄罗斯发起的军事行动已引发了全球股市的抛售浪潮。QC伙伴公司的理财经理阿尔特曼（ Thomas Altmann）表示："此前人们最大的担忧不幸变成了现实，欧洲进入了战争状态。"

德国股市开盘后，达克斯工业指数下滑了4.35个百分点，跌至13995点，瞬间回到了一年前的水准。反映中小企业股市行情的MDax指数也下跌了2.68个百分点，跌至31031.93点。

反映欧元区股市动态的核心指数EuroStoxx 50 下跌了4.29百分点，跌至3802.86点。

亚洲股市同样洋溢着低迷气氛，东京日经指数225下跌1.81百分点，跌至25970点。中国的上深指数下跌2.03个百分点，跌至4529.32点。香港恒生指数一度下跌3.6个百分点，跌至22802.23点。

Russland Symbolbild Öl Produktion 2013

俄罗斯是继美国和沙特之后全球第三大原油出口国。

早在普京下令出兵前，美国股市周三也出现了普遍性的滑坡。几天来，俄乌局势一直令全球金融市场处于高度紧张状况。

原油价格强力反弹

原油价格七年半以来首次突破每桶一百美元，这是对股民心理影响极大的重要标志线。北海原油每桶价格一度突破102.48美元。

OCBC银行经济师 Howie Lee表示："一旦制裁令生效，俄罗斯原油隔夜之间就会从世界市场上消失，而石油输出国组织欧佩克（OPEC)没有能力去填补俄罗斯留下的巨大缺口。"

战争阴云密布 股民力求稳妥和安全

鉴于欧洲面临战争风险，投资者已将投资焦点传向他们眼中更为稳妥的理财产品，比如黄金。黄金价格已攀升至13个月来的最高点，每盎司1948.77美元。市场分析师认为，短期内黄金价格有望突破2020年八月2072.50美元一盎司的最高记录。

美元作为全球主导货币也成为求购的对象。反映美元对各主要货币汇率的美元指数已上升了0.4个百分点。瑞士法郎也升至五年来的最高点。国债也同样被视为安全港湾，最能反映市场走向的欧元区债券期票周四一度上升了一个百分点。

俄罗斯股市暴跌 央行出手救卢布

乌克兰危机爆发后，俄罗斯股市一直处于下跌状态。俄军对乌克兰发起攻势后，投资者显然加快了抛售俄罗斯股票的力度。周四开盘后，俄罗斯股市RTS指数暴跌了近五分之一，跌至966点。过去六天以来，俄罗斯股市已经下跌了三分之一强。周四俄罗斯股市曾一度被迫停盘止损。

Ukraine russischer Militäreinsatz in Ostukraine | Wechselkurse Moskau

对乌克兰的攻势开始后，卢布汇率跌至历史最低点。图为莫斯科的一家外币兑换处。

对乌克兰的攻势开始后，俄罗斯卢布的汇率跌至历史最低点，一度达到一美元兑换89.60卢布。俄罗斯央行已开始采取了试图稳定币值的措施。

俄罗斯央行周四宣布，为了缓解西方的制裁压力，央行将向俄罗斯各银行提供一万亿卢布流动资金（折合110亿欧元）。俄罗斯央行表示，央行已"就各种可能状况做好了准备"，将采取一切必要措施，确保金融稳定和银行业务的正常进行。

(德新社、路透社、美聯社)

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