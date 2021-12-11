俄罗斯凶手在柏林被判无期 被指来自国家层面授意

（德国之声中文网）柏林高级法院周三做出裁决，宣布对俄罗斯人科拉斯科夫（Vadim Krasikov ）的谋杀指控成立并判处其无期监禁。法官排除了提前获释的可能。这一判决结果符合检察官的量刑建议。

该案发生在2019年8月23日柏林市中心被称作"小动物园"的公园。科拉斯科夫光天白日下开枪射杀原籍车臣的格鲁吉亚人，当时公园里有很多行人。嫌疑犯在案发后很快被捕，之后一直被关押。

遇害者是俄罗斯当局列在恐怖分子名单上的人物，于2016年底在德国获得了避难权。他曾参加过反抗俄罗斯的车臣战争。

从一开始，德方检察官就认为该案是授意的，凶手曾是俄罗斯国内情报局官员，为执行杀害这名格鲁吉亚人的任务，使用了假身份。

该案的审理从去年秋季开始，使本已紧张的德俄关系更是雪上加霜。德国政府曾因该案驱逐了两名俄罗斯外交官。

德国外长贝尔博克表示，“这种国家授意的谋杀……是对德国法律和德国主权的严重侵犯”。她表示，因此召见了俄罗斯驻德国大使，并宣布两名俄罗斯大使馆的工作人员为不受欢迎的人。

莫斯科则驳回对其幕后黑手的指控，表示这种指控是毫无根据的。判决宣读后，俄罗斯驻柏林大使在一份声明中谴责法院的裁决是一项"政治决定"，并加剧本已恶化的德俄关系。

俄罗斯驻德国大使内塔耶夫（Sergej Netschajew）批评该谋杀案的判决“有政治动机”，表示会进一步影响“已经很困难的德俄关系”。他还表示，在整个审判过程中都“混杂着反俄罗斯的情绪”。

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