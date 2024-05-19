俄罗斯冻结德意志银行2.4亿欧元资产

俄罗斯一家法院下令冻结德意志银行2.4亿欧元的资产。原因是西方对俄罗斯的制裁导致一座液化天然气中转设施的建设流产。同时被罚的还有德国商业银行。

（德国之声中文网）由于德国公司在俄罗斯建设一座天然气中转站的项目告吹，圣彼得堡一家法院的裁定，俄罗斯将冻结德意志银行及其俄罗斯子公司价值2.38亿欧元的资产，涉及证券、不动产和账户资金。

出于同样的原因，德国商业银行（Commerzbank）9370万的资产也将被冻结，包括证券和该银行位于莫斯科市中心的办公大楼。

德意志银行曾为德国林德集团（Linde）在俄罗斯港口乌斯特-卢加（Ust-Luga）建设一座天然气中转设施提供支付担保。但在俄罗斯入侵乌克兰战争爆发后，西方国家对俄罗斯采取了制裁，迫使林德公司放弃了该项目。

项目的俄罗斯合作方RusChimAlliance公司提出了起诉，追索2.38亿欧元款项。该公司一半股份的持有者是国有的俄罗斯天然气公司（Gazprom）。德意志银行以制裁为依据，拒绝支付。

制裁下的俄罗斯经济不降反升 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RusChimAllianz公司2021年与林德集团及一家建筑公司签约，在波罗的海沿岸共同建设这一天然气中转站。据报道前者曾向林德公司支付一笔预付款。

德意志银行则表示，已经为因应这一纠纷筹集了2.6亿欧元的预备金，并且德银与一家客户签有补偿协议，因此财务安全享有保障。德意志银行表示，“俄罗斯法院的裁决具体如何实施、以及对我们在俄罗斯业务会有何种影响，尚有待观察。”

德意志银行不是第一家被俄罗斯法院冻结资产的西方金融机构。德国商业银行（Commerzbank）、意大利裕信银行（Unicredit）及摩根大通银行（JP Morgan）的一家欧洲子公司也被判决罚没资产。

此前，莫斯科一家法院冻结了商业银行和摩根大通总共1240万欧元的资产。裕信银行也是由于林德公司涉入的天然气中转站项目，被圣彼得堡一家法院冻结了4.6亿欧元的资产。

能否没收俄罗斯海外资产并提供给乌克兰？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄罗斯日渐频繁地对西方国家的制裁措施采取报复行动。不少西方企业在俄罗斯的资产被没收或扣作抵押，一些西方公司的俄罗斯子公司被任命了新的管理人员，那些被迫从俄罗斯撤出的公司，不得不将其业务以极低的价格出售给俄资公司。

（路透社、德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。