俄罗斯冻结德意志银行2.4亿欧元资产

俄罗斯冻结德意志银行2.4亿欧元资产2024年5月19日
（德国之声中文网）由于德国公司在俄罗斯建设一座天然气中转站的项目告吹，圣彼得堡一家法院的裁定，俄罗斯将冻结德意志银行及其俄罗斯子公司价值2.38亿欧元的资产，涉及证券、不动产和账户资金。
出于同样的原因，德国商业银行（Commerzbank）9370万的资产也将被冻结，包括证券和该银行位于莫斯科市中心的办公大楼。
德意志银行曾为德国林德集团（Linde）在俄罗斯港口乌斯特-卢加（Ust-Luga）建设一座天然气中转设施提供支付担保。但在俄罗斯入侵乌克兰战争爆发后，西方国家对俄罗斯采取了制裁，迫使林德公司放弃了该项目。
项目的俄罗斯合作方RusChimAlliance公司提出了起诉，追索2.38亿欧元款项。该公司一半股份的持有者是国有的俄罗斯天然气公司（Gazprom）。德意志银行以制裁为依据，拒绝支付。
RusChimAllianz公司2021年与林德集团及一家建筑公司签约，在波罗的海沿岸共同建设这一天然气中转站。据报道前者曾向林德公司支付一笔预付款。
德意志银行则表示，已经为因应这一纠纷筹集了2.6亿欧元的预备金，并且德银与一家客户签有补偿协议，因此财务安全享有保障。德意志银行表示，“俄罗斯法院的裁决具体如何实施、以及对我们在俄罗斯业务会有何种影响，尚有待观察。”
德意志银行不是第一家被俄罗斯法院冻结资产的西方金融机构。德国商业银行（Commerzbank）、意大利裕信银行（Unicredit）及摩根大通银行（JP Morgan）的一家欧洲子公司也被判决罚没资产。
此前，莫斯科一家法院冻结了商业银行和摩根大通总共1240万欧元的资产。裕信银行也是由于林德公司涉入的天然气中转站项目，被圣彼得堡一家法院冻结了4.6亿欧元的资产。
俄罗斯日渐频繁地对西方国家的制裁措施采取报复行动。不少西方企业在俄罗斯的资产被没收或扣作抵押，一些西方公司的俄罗斯子公司被任命了新的管理人员，那些被迫从俄罗斯撤出的公司，不得不将其业务以极低的价格出售给俄资公司。
（路透社、德新社）
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