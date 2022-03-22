俄罗斯军队 继续轰炸乌民用设施

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3月21日晚间，基辅市郊Podil区的一处大型购物商场瞬间被俄罗斯的导弹夷为废墟。俄军宣称，有证据显示该购物中心被用作军事补给。乌克兰方面予以反驳。
在乌克兰东部城市马里乌波尔，俄乌部队持续展开战斗，这里的居民受困。当地议会称，当地居民被强迫转移至俄罗斯。在基辅，一个购物中心发生爆炸，数人丧生。在俄罗斯，当局进一步收紧了言论管控。此外，乌克兰总统泽连斯基呼吁以色列提供武器协助。
战火继续延烧，俄罗斯军队显然在试图通过对基辅附近地区加强攻势来进一步围攻这座首都城市。乌克兰方面称，虽然周六计划开通多条人道走廊，但是在包括基辅和马里乌波尔在内的多个地区，不间断的轰炸使得平民撤离行动难以执行。
俄罗斯首次承认在作战行动中使用了高超音速导弹。与此同时，乌克兰总统泽伦斯基再次呼吁和平谈判。在当前的情况下，俄方还强调俄中合作只会更加强有力。
乌克兰总统泽连斯基表示，与俄方的谈判仍在继续，他对双方协议停战的前景表达出一定信心。美国政府周三将公布新一轮对乌克兰的军事援助计划。
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