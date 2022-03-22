 俄罗斯军队 继续轰炸乌民用设施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2022

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时政风云

俄罗斯军队 继续轰炸乌民用设施

3月21日晚间，基辅市郊Podil区的一处大型购物商场瞬间被俄罗斯的导弹夷为废墟。俄军宣称，有证据显示该购物中心被用作军事补给。乌克兰方面予以反驳。

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