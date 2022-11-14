俄罗斯军队撤离赫尔松 美军方：俄乌伤亡均超10万

（德国之声中文网）俄罗斯国防部长绍伊古周三宣布，俄军将从赫尔松地区撤退至第聂伯河东岸。路透社报道称，此举可能称为乌克兰战争的一个转折点。但乌克兰方面对此反应谨慎。

泽连斯基的顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）周三晚发视频说，俄军正在"缓慢撤退"，但目前还无法判断其真实意图，此外俄军还在撤离过程中破坏桥梁、埋设地雷。

赫尔松是战争爆发以来俄军占领的唯一一座地区首府城市，也是乌军目前集中力量反攻的目标。该市控制着通往克里米亚半岛的唯一陆路通道以及第聂伯河河口。数周以来，受俄罗斯控制的当地官员已疏散了数万名该市居民。

俄罗斯国防部长绍伊古宣布从赫尔松撤退

美军参谋长联席会议主席米利在纽约一次经济论坛上发言时称，俄罗斯军队的伤亡人数估计已经超过10万人，而乌克兰方面的人员损失"可能"也程度相当。而乌克兰可能有约4万平民已在战争中丧生。对有关数字尚无法做出独立的核查。

米利说，初步迹象表明，俄罗斯正在执行其从赫尔松撤军的计划，但同时提醒说，这一过程可能还需要时间。

在俄罗斯电视新闻中，指挥乌克兰战斗行动的苏洛维金（Sergei Surovikin）大将向国防部长绍伊古汇报了俄军无法继续对赫尔松市提供后援，并提议在第聂伯河东岸建立防线。几乎与此同时传出消息，莫斯科在赫尔松地区第二号人物斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）在一场车祸中身亡。

只能“与普京的继任谈”

乌克兰总统泽连斯基对战况表态谨慎。他在周三晚间的视频讲话中称，莫斯科宣布从赫尔松撤军是个令人"欣喜"的好消息，"但我们必须把控我们的激动情绪，特别是在这一场战争中"。泽连斯基说，乌军将 "谨慎、冷静、在避免不必要风险的情况下继续行动"，以期"解放赫尔松、卡霍夫卡、顿涅茨克等城市"。

乌克兰幸存者寻找失散的家人

同时，乌克兰政府将莫斯科最新的谈判提议称为"障眼法"予以回绝。外交部发言人尼科连科（Oleh Nikolenko）在脸书发帖表述，俄罗斯官员总是在军队在战场上遭遇挫败的时候提出谈判建议，目的只是拖延时间，重整部队伺机反扑。周三俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃表示，在"最新现实的基础上"俄罗斯有意对话。

不过按照此前乌克兰总统顾问波多尔雅克的说法，乌克兰不拒绝谈判，但不是与普京，而是与他的继任谈。而泽连斯基的和谈条件也没有改变，即俄罗斯从乌克兰全面撤军，包括克里米亚半岛。

近一段时间来，俄罗斯军队攻击的目标多集中在乌克兰的民用基础设施，如发电厂、供电和供水设施等，包括基辅在内的多地一再出现断水断电，直接到经济和民众基本生活。普遍认为，这是对乌克兰政府及其西方支持者的施压手段，意图迫使后者接受俄罗斯的谈判动议。

（路透社、德新社、法新社）

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