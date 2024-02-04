俄罗斯军火交易提振朝鲜经济

（德国之声中文网）朝鲜，这个世界上最孤立的国家，今年有望实现自疫情爆发以来的首次经济增长。向俄罗斯运送武器，维持其对乌克兰的入侵战争，增加了朝鲜的国库收入。

据韩国国家情报院（National Intelligence Service）称，自去年8月以来，朝鲜已向俄罗斯提供了10批武器，总计约一百万枚炮弹。其他报道援引美国卫星图像称，平壤还向俄罗斯军方交付了弹道导弹。

朝鲜和俄罗斯均否认进行了武器交付。

朝鲜领导人金正恩与俄罗斯总统普京之间达成的秘密协议，可能进一步提振朝鲜高度集中的中央计划经济。韩国中央银行称，朝鲜经在2022年的总产值仅为245亿美元（226亿欧元）。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

与俄罗斯交易可能抵消新冠疫情以及制裁的影响

新冠疫情封锁重创了本已乏力的朝鲜经济，使其在2020年萎缩了4.5％；2016年，针对朝鲜核计划实施的国际制裁也损害了其主要出口 - 向中国出口煤炭。朝鲜60％的人口生活在贫困线以下，这两场危机加剧了该国的严重困境。

惠誉解决方案（Fitch Solutions）欧洲国家风险主管巴苏（Anwita Basu）告诉德国之声："过去五年 [朝鲜] 经济一直在下滑。因此，与俄罗斯的武器交易将有助于其在2024年恢复经济正增长，涨幅约为1％。"

巴苏表示，她的预测只是一个猜测，因为平壤不公布经济数据。大部分统计数据来自韩国央行以及朝鲜的贸易伙伴。

据北京方面称，去年，朝鲜与中国的贸易额恢复至疫情前的23亿美元水平，而在制裁实施后的2016年至2018年期间，朝鲜与中国的贸易额大幅下降。中国是朝鲜迄今为止最大的贸易伙伴。

巴苏说，对平壤来说，向俄罗斯提供军火是一笔"巨额交易"，并表示这显然是俄罗斯的"绝望之举"，俄罗斯入侵邻国的决定使其在全球范围内越来越被孤立。

英国皇家联合研究所（RUSI）去年10月发表的一份报告称，朝鲜决定向俄罗斯提供军火"凸显了朝鲜对国际安全构成的严重威胁。"该报告警告称，这笔交易将对"乌克兰战争和东亚安全动态产生深远影响"。

朝鲜拥有世界上最庞大的军队之一

国防部门是朝鲜经济增长的引擎

朝鲜的国防部门是该国最大的雇主之一，估计在2600万人口中拥有两百万雇员。该部门与农业一起为经济做出了重大贡献。

朝鲜最初只是为自己的军队提供武器和弹药，如今又有了一些关键的海外客户，主要包括前苏联国家以及位于撒哈拉以南的非洲国家。大多数零部件则是从其他同样受到严厉制裁的国家进口的，包括中国和伊朗。

巴苏说："很长一段时间以来，朝鲜一直想要两样东西：一是作为一个国家的合法性，它没有，因为朝鲜战争（1950-3）尚未结束；二是拥有可持续的国防部门和军队，有能力捍卫其主权。"她补充道，与俄罗斯的交易有助于这二者的加强。

尽管国防部门至关重要，巴苏对朝鲜普通民众能否从与俄罗斯进行的武器交易中受益持怀疑态度。多年来，该国一直严重依赖外国援助来养活本国人口，许多民众患营养不良或受其他健康问题的折磨。

"他们 [普通人民] 很可能不会得到太多好处，因为朝鲜仍然是一个腐败丛生的专制国家"，巴苏说，"与此同时，流入国防部门的额外收入将提高朝鲜的外部融资能力，因此获得食物和技术进口可能会变得更容易。"

根据彭博新闻社本周报道，朝鲜预计将从向俄罗斯销售的炮弹中获利至少10亿美元，而俄罗斯订购的弹道导弹通常价格为数百万美元。

巴苏对这笔交易有多少是现金交易或者作为易货安排的一部分（交换俄罗斯先进军事能力和经济援助）表示质疑。

军火交易可能导致更紧密的联盟

来自惠誉解决方案的经济学家还指出，朝鲜与俄罗斯一样，以先进的网络攻击能力闻名，该国培养了数千名黑客。

"因此，这可能是未来双方进一步合作的另一个领域"。巴苏说道。

朝鲜国家通讯社朝中社（KCNA）上周报道，普京"表达了在不久的将来访问朝鲜的意愿"，这表明两国都在寻求关系的进一步加强。这将是他二十多年来首次访问平壤。普京和金正恩于去年9月在俄罗斯远东地区举行了双边会谈。

然而，如果乌克兰战争在今年找到外交解决方案，或者中国，作为平壤的主要盟友，削弱对朝鲜和俄罗斯的支持，那么这些军火交易带来的经济利益可能是短暂的。

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