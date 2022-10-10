（德国之声中文网）位于俄罗斯西南部克拉斯诺达尔边疆区港口城市叶伊斯克发生军机坠毁事件。俄罗斯媒体援引卫生部发言人的消息报道称，事件造成13人丧生。

叶伊斯克位于靠近俄乌边境的亚速海海岸线，人口大约九万，并设有一处俄罗斯空军基地。

克里姆林宫宣布，普京总统已经获得坠机事件的通报，并责令卫生及救灾部长前往当地视察情况。塔斯社报道称，普京总统下令向当地受事故影响的民众提供一切"必要的救助"。

坠机事件造成了哪些损失？

俄罗斯官方通讯社援引国防部的消息报道称，失事飞机是一架 Su-34轰炸机，事件引发的火灾波及面积达两千平方米。

事件发生数小时后，克拉斯诺达尔区总督康德拉特耶夫（ Veniamin Kondratyev）宣布，救援队伍已经扑灭了大火。

副总督明克娃（ Anna Minkova）此前曾宣布，事故造成三人死亡，十人被送往医院救治。但稍后官方又修正了这一数字，称已有六人死亡，另有六人失踪。

周二，搜救行动结束时，死亡人数再度修正至13人。俄罗斯通讯社援引救急机构官员的话报道称，至少有19人受伤，坠机现场建筑物中，另有大约250名居民被疏散。

克拉斯诺达尔区总督康德拉特耶夫表示，坠机事件在一座九层建筑物中引发了大火，17座公寓受到不同程度损失。这位总督表示，政府部门会向当地居民提供最大的支援，并会了解受损公寓的情况。

坠机原因？

来自俄罗斯国防部的消息称，失事飞机是在进行飞行训练时坠毁的，两名驾驶员都成功跳伞生还。俄新社援引国防部的消息报道称，失事飞机起飞后一侧发动机开始起火燃烧，飞行员也向地面通报了飞机故障。国防部还表示，失事现场住宅楼发生的火灾就是飞机燃油引起的。

坠机事件发生后，事故调查委员会宣布，已向事发地方派遣调查人员，并启动了刑事调查。二月二十四日，俄罗斯发动侵乌战争以来。俄罗斯共发生了十起不属于执行军事任务的坠机事件。今年六月，莫斯科东南部梁赞附近发生一起军机坠毁事件，造成四人丧生，五人受伤。

（法新社、德新社、路透社）

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