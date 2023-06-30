 俄罗斯军中有人配合瓦格纳兵变？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2023

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时政风云

俄罗斯军中有人配合瓦格纳兵变？

瓦格纳兵变平定后，人们开始发问，俄罗斯军中是否藏有内鬼同叛军进行了里应外合？俄罗斯高级指挥官苏罗维金被拘留的猜测盛传，让人怀疑俄军内部开始了清洗。

瓦格纳士兵在顿河畔罗斯托夫

瓦格纳士兵在顿河畔罗斯托夫

（德国之声中文网）瓦格纳雇佣军兵变后，俄罗斯总统普京已多次公开亮相，展示一切均在掌控之中。他每次都感谢俄罗斯执法机构"团结一致"的果断行动，阻止了俄罗斯境内的一场内战

然而人们要问，瓦格纳雇佣军怎么做到几乎不发一枪一弹，就控制了位于顿河畔多斯托夫市的南部军区指挥中心？他们又是怎样接管了当地的军用机场以及其它军事设施？然后军车队长驱直入，目标莫斯科，如入无人之境？谁可能参与了普里戈津的谋反计划？难道军中有鬼？

美联社报道，在瓦格纳雇佣军上周末发动叛乱几天后，俄罗斯在乌克兰南部作战集团的副指挥官苏罗维金（Sergei Surovikin）已被拘留。该消息源于两名有渠道对美国和乌克拉情报进行研究的分析人士。但苏罗维金是否面临起诉以及他目前身在何处，尚不清楚。克里姆林宫发言人佩斯科夫周四（6月29日）对外界表示，苏罗维金的下落是国防部管辖的事务。

此前，《纽约时报》报道美国官员认为苏罗维金知晓普里戈津的叛乱计划，周三（6月28日）被佩斯科夫驳回。白宫尚未证实以上报道。

能够确认的是，瓦格纳雇佣军哗变开始时，苏罗维金曾在社媒发布一个视频呼吁结束兵变，此后他就未再露面。

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

俄乌战争爆发后被关闭的独立"莫斯科回声"电台前主编委内迪克托夫（Alexei Venediktov）表示，苏罗维金以及身边军官已有3天未同其家属联络，但他未能证实苏罗维金是否被关押。

苏罗维金2022年10月至2023年1月间担任乌克兰战争俄军总指挥，之后俄军总参谋长格拉西莫夫（Walerij Gerassimow）接任该职务，苏罗维金降级成了副手。

军中有人参与叛乱？

欧洲外交事务委员会军事专家格雷瑟尔（Gustav Gressel）认为，对瓦格纳佣兵的哗变计划无人知晓是不太可能的。这支军队从前线撤下后，甚至在兵变过程中，仍在利用俄罗斯军方提供的设备。更何况，哗变军车队通过罗斯托夫和沃罗涅日两个军事重镇，不仅驻扎着俄罗斯正规军，那里的训练场专门为上乌克兰前线的官兵提供"最后的战斗"培训。在这样的地方，居然无人挺身而出阻拦瓦格里叛乱，太不可思议。

美国情报部门还在调查苏罗维金是否参与了叛乱。但这种思路值得怀疑。格雷瑟尔分析道，苏罗维金目前担任俄军空军总指挥，本次叛乱过程中，只有空军对瓦格纳军构成威胁并对其实施了空袭。因此，"这同叛徒的形象不相符"。

苏罗维金在哪里？他都知道些什么？

苏罗维金在哪里？他都知道些什么？

专家：苏罗维金关键时刻站到国家一边

就兵变的发展过程看，很难得出有俄军最高层亲自参与的结论。位于柏林的卡内基俄罗斯中亚中心高级研究员斯坦诺娃雅（Tatiana Stanovaya）认为，普里戈津旨在用兵变迫使普京更多地关注瓦格纳，并给予支持。她在电报平台上表示，瓦格纳没有"正常"的兵变策划，没有考虑挥军莫斯科的道路是否通畅，是否意味着毫无悬念的死亡。斯坦诺娃雅不排除苏罗维金知晓兵变计划的可能，"不过，在关键时刻，他明确无误地站到国家一边"。

斯坦诺娃雅指出，俄罗斯防长邵伊古、总参谋长格拉西莫夫组成的阵营，同苏罗维金之间存在很深的裂痕，从来不是秘密。这里涉及的不是权力之争，而是乌克兰战争怎么打的问题，这里也关系到怎样处理同瓦格纳雇佣军的关系。

同邵伊古以及格拉西莫夫不同，苏罗维金主张同瓦格纳保持"工作关系"，并进行过调停。今年5月，瓦格纳终于得到急需的弹药便是苏罗维金努力的结果，"这一角色显然是普京点头同意的"。

国防部长邵伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫

国防部长邵伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫

军中开始清洗

即便是亲俄罗斯政府的军事报道对俄罗斯军界也越来越持怀疑目光。电报上博客频道Rybar写道，"多日以来，侦察调查人员聚焦军界领导层以及战地指挥官。"据悉，清洗的对象还包括下层军官和普通士兵。

斯坦诺娃雅相信普里戈津在俄罗斯军界有很多暗中支持者。她认为，应将这些人归纳为对邵伊古和普京政策的不满意的人群。她问道，"能够把持有好感者变成阴谋家，并随后利用这一机会进行清洗吗？"

她认为，防长邵伊古最有可能利用这次"清洗"巩固地位，"我深刻怀疑，邵伊古是这次事件最大的获利者。铲除普里戈津之后，普京将会特别反感私人军队"，现在，人们只能关照自己的正规军了。

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