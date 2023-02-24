俄罗斯再轰炸乌克兰全境 美国谴责

（德国之声中文网）乌克兰官员周四（3月9日）表示，俄罗斯当日对乌克兰全境多个城市的基础设施发动了大规模导弹袭击。包括首都基辅在内的全国各地拉响了空袭警报。这是三周以来发生的首次同类攻击。

乌克兰官员表示，至少有 5 人在这波袭击中丧生，其中 4 人位于利沃夫西部地区，1 人位于第聂伯罗彼得罗夫斯克东部地区。美国白宫发言人道尔顿（Olivia Dalton）称，俄罗斯「这些针对乌克兰民用基础设施残忍、不合理的袭击令人震惊」。

基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）说，在首都斯维亚托什基区，袭击发生后 “有两人受伤”。哈尔科夫州州长西涅胡博夫（Oleh Syniehubov）表示，哈尔科夫遭遇了超过 15 次袭击。他在社交媒体Telegram称， “关键基础设施再次成为目标”。

在敖德萨南部地区，州长马尔琴科（Maksym Marchenko）表示，能源设施和住宅建筑在袭击中受到重创，有能源基础设施和住宅楼被导弹击中。“幸运的是，没有人员伤亡。”他说，但 “电力供应受到限制”。

据报道，本轮袭击范围广泛。切尔尼戈夫、第聂伯河、卢茨克和罗夫诺等城市以及利沃夫西部地区也发生了爆炸。

基辅于3月9日受到导弹袭击

乌克兰空军发言人伊纳特（Yuriy Ihnat）说，“这是一次重大袭击，而且是第一次使用这么多不同类型的导弹……敌人发射了6枚高超音速导弹Kinzhal。”“这是前所未有的袭击。”

乌克兰总统泽连斯基对俄罗斯的空袭进行了强烈谴责，并表示俄罗斯“恐吓平民”不能逍遥法外。他表示，“占领者只能恐吓平民。这就是他们所能做的，但这对他们没有帮助。他们无法逃过一切责任。”

自去年10月以来，俄罗斯一直在对乌克兰民用基础设施发动大规模导弹袭击，特别是针对能源基础设施，往往使遇袭的整个城市陷入黑暗。

这些攻击最初每周一次，但最近变得更加断断续续，人们猜测莫斯科可能在积攒弹药。上一次大规模轰炸发生在2月16日。

顿巴斯前线的乌克兰女医师

空袭导致众多城市断电

这次空袭使乌克兰大部分地区再次无法正常用电。在首都基辅，大约 40% 的家庭周四无法供暖。

乌克兰第二大城市哈尔科夫市市长伊戈尔捷列霍夫（Igor Terekhov）在当地电视台说，“整个城市都没有电用。我们已经在关键基础设施上改用发电机。电力运输无法正常工作。由于电网电压不足，不能供暖和供水。”

国家电网运营商乌克兰能源公司（Ukrenergo）表示，作为预防措施，在袭击期间限制了所有地区的电力。该公司补充说，袭击至少在三个地区造成了较长时间的停电。

乌克兰称其击落34枚俄罗斯导弹

乌克兰空军发表声明称，俄罗斯军队在周四早上的袭击中发射了共计81枚导弹，其中6枚是高超音速导弹Kinzhal和8架无人机。声明还说，乌克兰击落了 34 枚导弹和4架伊朗制造的“神风”无人机，并且另有8次阻止了导弹和无人机击中目标。

乌克兰总统泽连斯基在网络发表的一份声明中说，“敌人又回到了他们的悲惨战术，发射了 81 枚导弹，企图再次恐吓乌克兰人。占领者只能恐吓平民。”

乌克兰的防空系统无法拦截高超音速导弹Kinzhal。

扎波罗热核电站断电数小时后再联网

乌克兰核电站运营商国家核电公司（Energoatom）表示，在俄罗斯这一波空袭之后，欧洲最大的核电站扎波罗热核电站已脱离电网。

该公司在一份声明中写道：“被占领的扎波罗热核电站与乌克兰电力系统之间的最后一条供电线路因火箭弹袭击而被切断。” 扎波罗热核电站目前依靠柴油发电机运行，燃料仅够10天使用。该公司说，第5和第6反应堆也已关闭。该公司说，“倒计时已经开始，如果这段时间无法恢复站外供电，可能会发生辐射全球的事故。”

扎波罗热被俄罗斯军队占领，周四是占领开始以来该设施第6次断电。之前的事件已引发国际原子能机构（IAEA）关切并前往现场进行了检查。

目前负责运营的俄罗斯核电公司（Rosenergoatom）证实扎波罗热核电站的电力已经被切断，但宣称是乌克兰方面切断了供电。经过数小时后，乌克兰方面表示核电站的供电系统得以恢复。此前国际原子能机构发布声明称断电情形不可持续下去。法国也对切断扎波罗热核电厂电源提出批评。

黑海运粮协议前景堪忧

俄罗斯表示黑海粮食协议仍有疑问

莫斯科表示，它对继续执行黑海粮食协议的可能性仍然存疑，该协议需要在本月内批准延期。

该协议是由联合国和土耳其促成的，作为允许乌克兰粮食从黑海港口出口的一种补救措施。在此之前，这些港口一直被俄罗斯船只封锁着。

该协议于去年7月首次生效，并在11月被延长120天。它需要在3月18日再次延期，但莫斯科可能会阻止。

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

挫败了乌克兰的暗杀计划？

德涅斯特河沿岸分离地区的亲俄分离主义分子表示，他们挫败了一场据说是由乌克兰策划的袭击该地区首都的阴谋。

德涅斯特河地区的安全部队在一份声明中说，他们制止了“由乌克兰安全部门指挥的、针对一些官员的恐怖袭击。嫌疑人已经被拘留，他们已经供认不讳”。俄罗斯官方通讯社俄新社（RIA Novosti）报道说，这次袭击的目标是分离地区的总统克拉斯诺谢利斯基（Vadim Krasnoselsky）。

该报道还说，乌克兰安全部队计划在德涅斯特河沿岸地区的首都蒂拉斯波尔实施袭击。

莫斯科此前曾声称，乌克兰正计划入侵分离地区，但没有提供证据。

乌克兰表示决不放弃巴赫穆特

（法新社、德新社、路透社、美联社）

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