俄罗斯再秀强大火力 成功试射高超音速导弹

俄罗斯週三宣布成功试射「先锋」超音速导弹，并预计从2019年开始佈署。俄罗斯总统普京宣称这款新型导弹是大部分飞弹防御系统无法拦截的。
(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京週三 (12月26日) 从首都莫斯科的国防部大楼视察该国的「先锋」 (Avangard) 滑翔导弹试射，称该导弹是一份很好的新年礼物。俄罗斯政府形容這次试射是为佈署新导弹系统做准备。
俄罗斯政府的声明表示，该国从俄罗斯西南方乌拉山脉 (Ural Mountains) 發射一枚「先锋」型导弹，并成功击中在6000公里外堪察加半岛 (Kamchatka) 的目标。普京在视察后表示﹕「目前世界上没有任何导弹防御系统能拦截先锋。」
普京今年三月在一场演说中，将「先锋导弹」形容为俄罗斯最新一批核武，并强调由于先锋导弹的飞行速度是音速的20倍，所以连美国的飞弹防御系统都难以与其匹敌。俄罗斯导弹试射成功的消息，可能让已紧张的美俄关係更雪上加霜。
双方除了在乌克兰跟叙利亚冲突中立场不同外，俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举的行为以及美国总统特朗普扬言退出《中导条约》的威胁，导致双方关係回到冷战时期的紧张程度。
杨威廉/李芊 (路透社、美联社)