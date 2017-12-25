俄罗斯再秀强大火力 成功试射高超音速导弹

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京週三 (12月26日) 从首都莫斯科的国防部大楼视察该国的「先锋」 (Avangard) 滑翔导弹试射，称该导弹是一份很好的新年礼物。俄罗斯政府形容這次试射是为佈署新导弹系统做准备。

俄罗斯政府的声明表示，该国从俄罗斯西南方乌拉山脉 (Ural Mountains) 發射一枚「先锋」型导弹，并成功击中在6000公里外堪察加半岛 (Kamchatka) 的目标。普京在视察后表示﹕「目前世界上没有任何导弹防御系统能拦截先锋。」

普京今年三月在一场演说中，将「先锋导弹」形容为俄罗斯最新一批核武，并强调由于先锋导弹的飞行速度是音速的20倍，所以连美国的飞弹防御系统都难以与其匹敌。俄罗斯导弹试射成功的消息，可能让已紧张的美俄关係更雪上加霜。

双方除了在乌克兰跟叙利亚冲突中立场不同外，俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举的行为以及美国总统特朗普扬言退出《中导条约》的威胁，导致双方关係回到冷战时期的紧张程度。

杨威廉/李芊 (路透社、美联社)