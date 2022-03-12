俄罗斯：再制裁！我就用卢布还债

（德国之声中文网）因发动全面侵略 乌克兰战争，俄罗斯需要面对愈发严重的国际经济制裁。因此，俄罗斯财政部周一表示，它已经批准了临时程序，以偿还俄罗斯政府的债务。但同时发出警告称：如果制裁使银行无法以发行货币偿还债务，将以卢布支付。

西方国家对乌克兰事件的制裁已经切断了俄罗斯与全球金融市场关键部分的联系。引发了自1991年苏联解体以来最严重的经济危机。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）在一份声明中说："关于俄罗斯不能履行其主权债务义务的说法是不真实的。我们有所需资金来偿还我们的债务。"

本周三，俄罗斯大约有价值1.17亿美元债券即将到期，而且无法用卢布支付。俄罗斯财政部表示， 已经批准了一项临时程序，允许银行以外币付款。但表示这些付款能否通过将取决于制裁的情况。

一些俄罗斯银行已被禁止进入国际支付网络SWIFT，给资金转移到俄罗斯境外的努力大幅增添了难度。

无异于违约

同时俄罗斯财政部也表态称，如果无法偿还近期的欧洲债券，该国将以卢布支付。路透社报道称，这样的作法无异于违约。

最近几周，卢布已经跳水至历史最低点。西卢安诺夫说："冻结俄罗斯中央银行和政府的外汇账户可以被看作是几个西方国家希望促成一次人为的违约，"。

俄罗斯1卢布已经远远不值1美分

早在3月初，俄罗斯就警告西方国家的制裁措施将会导致该国无法按约偿付到期的主权债卷。这可能是俄罗斯在一个多世纪以来首次重大债务违约。即使在苏联解体时，俄罗斯也承担了其外债。上一次出现这种情况还是在前苏联1917年十月革命后的几年中。

在俄罗斯总统普京于2月24日下令在乌克兰开展"特别军事行动"后，其6400亿美元储备大部分被西方冻结，这引发了俄罗斯技术性违约的可能性。

俄罗斯应在3月16日支付两笔债券的1.17亿美元票息，不过有30天的宽限期。下一次全额"本金"偿还是3月31日的3.59亿美元，然后是4月4日到期的规模更大的20亿美元。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin） 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov） 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven） 欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 弗里德曼和阿文否认与普京有关联 弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg） 罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko） 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov） 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 Confiscated yachts 最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。 作者: Monir Ghaedi



（路透社）

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