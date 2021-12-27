俄罗斯关闭DW驻莫斯科办公室

（德国之声中文网）俄罗斯方面本周四（2月3日）表示，关闭德国之声（DW）驻莫斯科分社，同时撤销DW员工在该国的工作资格许可。

俄罗斯外交部在一份声明中说，将“终止DW在俄罗斯境内的卫星广播和其他广播”。

此前，莫斯科批评德国广播监管机构禁播俄罗斯官媒RT（今日俄罗斯）的德语节目，认为这是对言论自由和新闻自由的攻击。

德国媒体监督机构（MABB）以及媒体组织许可和监督委员会（ZAK）在本周表示，RT的德语节目不能使用塞尔维亚的许可证在德国进行广播。当时，莫斯科就扬言会报复。

此外，俄罗斯政府还表示正计划启动一个程序，考虑将DW定为一个履行外国代理人职能的外国媒体机构。此外，俄罗斯当局也将编制一份参与限制RT在德国广播的代表名单，这些人士将被禁止进入俄罗斯。

RT（今日俄罗斯）以六种语言进行国际广播，称其德语节目为欧洲意见多样性做出贡献。另一方面，批评者指责RT是克里姆林宫的喉舌，散布虚假信息、进行政治宣传。

（法新社，路透社，德新社）

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