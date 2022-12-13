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俄罗斯出兵入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。俄罗斯和乌克兰之间究竟有哪些“恩怨情仇”？普京究竟希望达到怎样的目标？美国、欧盟和中国又会做出怎样的应对？
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岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。
俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。
尽管新冠疫情冲击世界经济，但全球军火工业100强企业的销售额今年连续第7年增长。美国仍居榜首，中国保持高速增长。乌克兰战争将给军工业带来机遇和问题。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
欧洲理事会主席米歇尔周四在北京与中国领导人习近平会晤。习近平表示将继续从战略高度发展中欧关系，并呼吁欧盟超越冷战思维和意识形态对立。米歇尔则敦促中国发挥对俄影响力协助结束乌克兰战争。
俄罗斯和中国的战略轰炸机周三（11月30日）在西太平洋上空进行了联合巡逻，两国战机在巡逻中首次降落在彼此机场，显示出两国之间军事合作日益密切。
俄罗斯宣布已完成30万预备役人员的动员，数以万计的人赴往乌克兰前线。司机、讲师、博主……他们原本来自各行各业。接受采访时，有人抱怨俄罗斯的装备太差，也有人表示，其实自己根本不想上战场，只想回家。
在德国否认犹太大屠杀是触犯法律的行为。而周五生效的新法还规定，今后否认种族屠杀或者战争罪，包括在乌克兰发生的战争罪，也将属于犯法之列。
这场发生在1932至1933年的大饥荒，导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。但这是不是一次民族屠杀？德国联邦议院将对此表决。
布里亚特共和国位于东西伯利亚南部，是俄罗斯最贫穷的地区之一。当普京宣布部分动员令的时候，该地区成千上万人逃往毗邻的蒙古国。大量移民的涌入给乌兰巴托政府造成巨大压力。
歐洲議會23日通過決議，認定俄羅斯在烏克蘭的作為，顯示她是「支持恐怖主義國家」。這是由歐洲議會作出的決定，但這個標籤的實際效用仍然未明。
基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
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