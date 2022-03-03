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俄罗斯出兵入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。俄罗斯和乌克兰之间究竟有哪些“恩怨情仇”？普京究竟希望达到怎样的目标？美国、欧盟和中国又会做出怎样的应对？
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聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，但烏克蘭的哈爾科夫和馬里烏波爾等城市仍持續受到俄羅斯猛烈炮擊。聯合國指出，有超過100萬人逃離烏克蘭，另外國際刑事法院也已經開始調查俄羅斯的戰爭罪行。
俄羅斯與烏克蘭28日的談判未果，但雙方表示會持續溝通。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普丁各自提出新的訴求，其中澤連斯基呼籲各國機場與港口禁止俄羅斯飛機與船隻進入。
聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。中国方面则表示，反对用制裁手段解决问题。俄罗斯周一宣布对35国关闭领空。
俄羅斯進攻烏克蘭，戰事激化。基輔多地持續傳出爆炸槍響聲，2月27日凌晨，郊區一座儲油槽傳出巨大爆炸，火光沖天。同時，德國宣布將向烏運輸武器，並與其他西方國家宣布最新制裁：將部分俄國銀行踢出SWIFT。
当冷战结束、苏东阵营土崩瓦解之后，作为其对立军事联盟的北约却持续扩张。这一战略究竟是对维护和平做出了贡献，还是对和平构成了威胁，至今仍然争论不休——而这也成为促使俄罗斯对乌克兰采取军事行动的主要因素之一。
俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。
在俄羅斯總統普丁於當地時間23日深夜宣布對烏克蘭東部發動軍事行動後，多個國際領袖發布聲明譴責該舉動。美國總統拜登批評普丁之舉「毫無道理」，而中國駐聯大使則再次呼籲各方克制。
美國總統拜登宣布對俄羅斯銀行進行金融制裁，以回應美國認定俄羅斯入侵烏克蘭的行動。同日，聯合國秘書長古特雷斯表示，他對俄羅斯扭曲維和的概念感到擔憂。
俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。
俄羅斯總統普丁在當地時間週一 (2月22日) 下令該國國防部派軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。此前，普丁承認該地區領土為「獨立」，而此舉也遭到西方國家譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。
本週日，法國總統分別與俄羅斯和烏克蘭領導人通電話，試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭。與此同時，美國副總統哈里斯警告，歐洲確實有可能發生戰爭。
雖然俄羅斯週三聲稱已開始從俄烏邊境撤軍，但美國總統拜登週四仍表示，莫斯科已經向烏克蘭邊境「調動了更多部隊」。莫斯科則再次否認有入侵烏克蘭的計劃。
在俄羅斯聲稱開始將部隊撤離烏克蘭邊境之際，北約與西方國家對相關說法提出質疑，表示目前沒有跡像顯示俄羅斯已開始撤離部隊。同日，愛沙尼亞情報單位對俄軍動向也發出警訊。
美國總統拜登15日就俄烏危機發表演說，警告若俄羅斯入侵烏克蘭，將遭受巨大的代價。與此同時，烏克蘭官方稱該國遭受網絡攻擊，並將矛頭指向俄羅斯，拜登也稱美國已準備做出回應。
一个电话接着一个电话，面对集结在乌克兰边境的俄罗斯部队，美欧最高层正在进行外交努力。不过，与普京的电话会谈并没有带来多少进展。德国总理肖尔茨即将启程前往乌克兰和俄罗斯，进行新一轮的面谈。澳大利亚总理莫里森则呼吁中国不要对乌克兰危机保持静默、为基辅发声。
台湾总统府周六表示，军方正持续密切关注乌克兰局势以及台湾海峡动态，加强联合情报监侦，但也强调台海情势与乌克兰局势本质不同。与此同时，鉴于紧张局势升级，德国等多个国家已呼吁公民尽速离开乌克兰。
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