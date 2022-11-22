俄罗斯出兵入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。俄罗斯和乌克兰之间究竟有哪些“恩怨情仇”？普京究竟希望达到怎样的目标？美国、欧盟和中国又会做出怎样的应对？

德国之声中文网为您提供全方位报道，剖析俄罗斯入侵乌克兰事件的方方面面。