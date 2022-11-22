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俄罗斯出兵入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。俄罗斯和乌克兰之间究竟有哪些“恩怨情仇”？普京究竟希望达到怎样的目标？美国、欧盟和中国又会做出怎样的应对？
德国之声中文网为您提供全方位报道，剖析俄罗斯入侵乌克兰事件的方方面面。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。
乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。
荷兰海牙地方法院法官11月17日裁决，马航MH17班机2014年7月17日是被乌克兰东部发射的一枚俄罗斯“山毛榉”导弹击落的，3名亲俄分裂主义嫌犯谋杀罪成立，判处无期徒刑。第四名嫌犯被宣判无罪。
俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
美國軍事最高將領米利週三表示，中國若對台灣發動攻擊，將如同俄軍入侵烏克蘭一樣，是不智之舉，也是一場「危險遊戲」，習近平對此應該心知肚明。針對兩岸局勢及中美軍備競賽，米利有何看法？
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
习近平与拜登在巴厘岛的面对面会谈是否取得了可圈可点的成果？中美双方的对话是否能有助于理解对方的意图？就此，德国之声采访了美国德国马歇尔基金会（GMF）亚洲部专注美中关系的资深研究员马安洲（Andrew Small）。
中法领导人在G20峰会开幕前举行面对面会晤。马克龙呼吁中方“为自身的利益着想”，向俄罗斯施压促其参与停火和谈。习近平表示，“希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”。
拜登與習近平的歷史性會晤後，美中同意重啟氣候變遷談判，白宮還透露國務卿布林肯預計2023年初訪華，雙方正在努力安排。拜習會後，處於歷史低谷的美中關係有望進一步解凍嗎？
乌克兰总统泽连斯基周一访问此前曾被俄军占领的赫尔松。他表示乌克兰“正在向前迈进”，俄罗斯从赫尔松撤军是“结束战争的开始”。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。
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