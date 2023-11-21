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俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰，欧洲大陆硝烟再起。此次入侵导致双方数十万人伤亡，并带来欧洲自二战以来最大的难民危机。这场战争将如何发展？美国、欧盟、中国等国做出怎样的应对？和平何时到来？
德国之声中文网为您提供全方位报道，剖析俄罗斯入侵乌克兰以来的方方面面。
在乌克兰纪念独立广场运动十周年之际，包括德、美防长在内的西方盟国高层代表密集闪电访问基辅。同时，俄罗斯称挫败了乌克兰军队在第聂伯河的登陆行动。莫斯科还表示，不可能与乌克兰现政府共存。
在美国旧金山举行的APEC峰会周五（11月17日）闭幕，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。“拜习会”缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。
2024年，俄罗斯的军费支出将首次超过社会福利拨款。财政预算草案确定了哪些优先事项? 又将对经济产生哪些影响?
耶鲁大学发布的最新研究结果指出，被俄占领的乌克兰领土有数千儿童被强行转移到了白俄罗斯。报告指出，俄方系统性地识别、运送和重新教育这些乌克兰儿童，而白俄罗斯在其中发挥了推动的作用。
在欧盟正努力确保基辅的武器供应之际，德国国防部长周二表示，欧盟将无法实现一年内向乌克兰提供100万枚弹药的承诺。欧盟官员则认为，现在就下定论为时过早。
德国政府圈内消息人士透露，联邦政府希望将计划在2024年给乌克兰提供的军事援助增加一倍，达到80亿欧元。如果这一计划在联邦议院预算委员会获得通过，2024年德国的国防开支将在GDP中占到2.1%。
朝鲜外务省周六抨击美国国务卿布林肯有关朝鲜与俄罗斯关系的言论，称这些言论「只会使朝鲜半岛的政治和军事紧张局势升级」，呼吁美国适应朝鲜-俄罗斯关系的新现实。
捷克政府和台湾政府周五（11月10日）签署了一项备忘录，双方将在援助乌克兰重建移动式水处理设施和气电共生能源系统两个方面开展合作。台湾外交部表示，“当乌克兰接近最终胜利时”，对其援助还将扩大到其他领域。
北约秘书长斯托尔滕贝格表示，乌克兰的反攻不是一件容易的事，需要为长期斗争做好准备。乌克兰外交部长库列巴明确表示拒绝与俄罗斯和谈。乌克兰总统泽连斯基签署法令，为乌克兰与欧盟的入盟谈判做准备。
美国国务卿布林肯周四警告说，朝鲜与俄罗斯之间的军事联系“不断增加且危险”。他呼吁中国克制平壤。
七国集团外长峰会周三在东京闭幕，会后发布联合声明，同声谴责哈马斯并支持以色列自卫权。与此同时，G7外长共同呼吁在加沙地带实施“人道主义暂停”。七国集团还谴责朝鲜向俄罗斯输送武器。
战争持续了一年半，很多乌克兰老人仍坚决不离开家乡，但在冬季，他们尤其需要得到帮助。
斯德哥尔摩一家智库称，人们对生活成本、气候变化和俄罗斯入侵乌克兰的担忧正在对民主国家构成重大挑战。
数百名抗议者袭击了穆斯林占多数的达吉斯坦的一个机场，试图袭击从以色列抵达的犹太乘客。俄罗斯将此骚乱归咎于乌克兰，乌克兰予以否认。
寒冬又至，人们预计俄罗斯将再次像去年那样轰炸乌克兰的电力基础设施。乌克兰方面做了怎样的准备？
中共中央军委副主席张又侠不点名批评美国称，个别国家蓄意制造动荡，并且人为制造很多地缘矛盾，长期拉偏架，导致地区局势复杂难解。
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