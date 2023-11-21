APEC最后谈成了些什么？没谈成什么？

在美国旧金山举行的APEC峰会周五（11月17日）闭幕，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。“拜习会”缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。